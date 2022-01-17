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17/01/2022

疫情下帶飯返工，蔬菜忌十成熟！分享2道帶飯小菜︰臘腸粒薯餅 、關東煮 （附食譜）

#打工仔 #帶飯 #香葱臘腸粒薯餅 #關東煮 #帶飯選擇 #帶飯小菜 #DIY #食譜
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Text: 由作者提供

　　自製午餐帶飯返工一文刊出後，閑人對於這小玩兒，反應不俗，興致勃勃，有心踏出一步，自我挑戰，果真是同路人！

 

　　略有訴苦的，就是選材及烹煮方面有點頭痕，惟恐花了一番心思洗、切、煮，帶返公司翻熱後，換來一盒發黃、褪色、滲水、變形的餸菜，難以下嚥。閑人希望我可以在這兩方面多點分享。

 

　　我不是廚神，在家裏玩煮飯仔還可以，要預備一個有菜有肉的飯盒、十九幾里路帶返公司，翻熱後，餸菜的賣相和味道仍可保持基本水準，這方面，我實在零經驗，trial and error正是我目前的狀況。

 

　　依過去這個月的實戰經驗，肉類一般問題不大，就是蔬菜一環要花點心思。

 

　　自覺根菜類、莖菜類和花菜類是不錯的帶飯良伴，因為耐煮，不易釋出水份，再次翻熱，亦不會變色變形變味變質地。其中如：白蘿蔔、紅蘿蔔、鮮淮山、薯仔、蓮藕、牛蒡、芋頭、慈菇、竹筍、椰菜花和金針菜等。其他可考慮的配菜如：茄子、蠶豆、毛豆、榨菜、梅菜及雪菜等。

 

　　以下分享兩道帶飯小菜，必須留意，所示的分量相當隨意，完全視乎個人喜好和食量，請自行調節。

 

1. 香葱臘腸粒薯餅 

 

 

材料： 薯仔 ( 2個) 、臘腸 (1條) 、葱段少許

調味料：鹽、油

 

做法：

- 臘腸隔水蒸熟至軟身，待涼，切細粒，蒸煮時臘腸滲出的油脂汁液留用

- 薯仔去皮，切件，隔水蒸至徹底軟身，以餐叉壓碎至稀爛

 

 

- 葱段洗淨，切幼細葱花

- 趁薯仔仍溫熱，拌入臘腸細粒、油脂汁液、葱花及鹽份調味

 

 

- 待稍涼後，搓成小圓餅，於平底鍋注入適量食用油，慢火煎香即成

 

 

2. 關東煮

 

 

材料：白蘿蔔 (1斤)、紅蘿蔔 (1個)、鮮冬菇 (數個)、魚腐 (數個) 

上湯： 鰹魚湯包、昆布條 (一般日本超市有售)

 

 

調味料：鹽、油、味醂

 

做法：

2.1 上湯 

- 以室溫水浸泡昆布條1 - 2小時至軟身

- 把昆布條連同浸泡的昆布水及鰹魚湯包注入湯鍋 

- 中火煮滾，改以慢火再煮10分鐘，熄火，取出昆布及湯包，上湯備用

 

2.2 材料

- 白蘿蔔、紅蘿蔔去皮，切小圓型狀

 

 

- 鮮冬菇洗淨去蒂

- 魚腐以大熱滾水略沖洗，以去除表面的油脂

- 湯鍋內放入白蘿蔔、紅蘿蔔及上湯，以中火同煮至七成軟身

 

 

- 加入鮮冬菇及魚腐，不用加蓋，再煮5分鐘

- 加入適量味醂和鹽調味即成

 

　　緊記帶飯的蔬菜一定不可以煮至十成熟，煮過了頭，翻熱時就會變得霉霉爛爛；另一要點就是盡量避開醬汁，就如這道關東煮，只帶餸菜不帶汁，皆因食材浸在醬汁幾小時，水份過多，容易變形。

 

　　孟子說：「口之於味也，有同嗜焉。」既是同路人，趣味相投，我愛吃的，估計閑人不會完全拒諸門外。如果「帶飯返工」成為我未來生活的一部份，適時適候，我又會寫一篇「聽日返工帶乜餸」，跟各路閑人分享。

 

　　走在人生邊，有何選擇？選好玩的！

 

 

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