酸甜開胃！零廚藝都做到！「香草甜椒杏鮑菇伴素雞丁」送飯或做小食都啱！

大年初四祝福大家虎虎生威！精氣神旺！百福臨門，幸福滿滿！2月4日正是期待已久的冬奧開鑼之日，一家人除了齊心抗疫，也可能在家齊齊欣賞冬奧！當大家生活又忙又緊張之際，看看奧運的冰雪活動，同時眼睛去旅行也是一個開心過程！

當大家都在欣賞緊湊的冰雪活動，或在家玩遊戲，大有可能連飯都不想煮，或者，簡簡單單、快靚正就好。有朋友說即使家中有姐姐幫忙，也要讓她「透透氣」的話，今次提供的素煮意一定適合！好味、健康、簡單、容易、快速！即使你不大懂下廚，都有能力做到又做好！若要教，非素食家人（如家傭、或媽媽或奶奶）幫你煮也不難，一學就會懂！因為素檸檬雞丁已經是有調味的，所以，這味餸幾乎是只要懂開爐就識得做，而且可以快手完成又好味道！！！

而且，不用糖、鹽、醬油、調味汁料，都可以煮出好味餸菜！可說是懶人包的一大恩物！感恩這些素食材為我們提供了很多方便！

再次恭祝大家福虎年歡笑喜洋洋，健康財運豐，順心又如意，知足心滿足。

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：（素檸檬雞丁提供：素茂有限公司）

名稱 : 繽紛璀璨迎奧運（香草甜椒杏鮑菇伴素雞丁）

（圖片由作者提供）

風格：純素

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

材料：（約2-4人份量）

1. 素檸檬雞丁 半包

2. 青椒 半個

3. 紅椒 半個

4. 杏鮑菇 3條

調味料：

1. 香草 少許

2. 胡椒鹽 少許

做法：

1. 素檸檬雞丁解凍；

2. 青紅椒洗淨去籽，切成小塊；

3. 杏鮑菇洗淨後橫切，割成十字；

（圖片由作者提供）

4. 熱鍋放油，油滾後轉最慢火，把青紅椒炒腍，盛起備用；

（圖片由作者提供）

5. 加油，油熱後放素檸檬雞丁，炒香後盛起備用；

（圖片由作者提供）

6. 加油，油熱後放杏鮑菇炒腍，加香草、胡椒鹽炒至金黃色；

7. 加人素雞丁、青紅椒快手略炒，上碟即成。

（圖片由作者提供）

味道：素檸檬雞丁的質感軟，檸檬味的微酸及香甜令胃口大增！加香草味素帶子完全沒有違和感！相信大人小朋友都會喜歡！

難度：1分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家