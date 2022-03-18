10分鐘食得！微辣開胃爽口「青紅指天椒金菇卷」，春天啱吃！

身邊不少朋友都說抗疫疲勞，確實，這些日子真的令大家要不很奔波、要不就完全閉關零出動，大家都好無奈；所以，煮食方面，盡量要令自己煮得輕鬆開心、又食得健康！

平時自問不做懶人的，偶爾也可以讓自己懶一下，平衡一下也是好事！所以，我今次做的素煮意，只要兩個材料！工序簡單，但可以自己做、又可以同家人一起做，當是生活樂趣，又可以食得健康及好味道！

今次用的主角是金菇及指天椒，指天椒性熱味辛，營養價值很高，含有豐富的維生素C、β—胡蘿蔔素、葉酸、鎂及鉀；辣椒中的辣椒素還具有抗炎及抗氧化作用；其含有的維生素C遠遠超過柑橘、西紅柿、草莓、李、梨、蘋果等大家熟知的水果。指天椒可增進血液循環，促進胃腸蠕動，祛寒健胃，增加食慾，助消化，常食用對防治寒滯腰痛、風濕痛、關節炎有良好的效果。

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：「父母命行勿懶」（青紅指天椒金菇卷）

（圖片由作者提供）

風格：蔬食

（圖片由作者提供）

材料：（約2-4人份量）

1. 青指天椒 3條

2. 紅指天椒 3條

3. 金菇 1/3包

4. 西蘭花 小棵

調味料：（要預先混好）

1. 素蠔油 15ml

2. 醬油 20ml

3. 生粉 10ml

4. 麻油 5ml

5. 水 30ml

6. 糖 1茶匙

做法：

1. 指天椒切去頭尾，切段（約一節手指長度）；

2. 把指天椒去籽（否則可能會太辣），然後沖洗；

（圖片由作者提供）

3. 金菇切去頂部後切開，套入指天椒；

（圖片由作者提供）

4. 西蘭花洗淨後灼熱，備用；

5. 熱鍋放少許油，油熱後轉慢火，放入指天椒卷，邊煎邊加少許滾水，煎腍指天椒卷後上碟備用（這個過程大概10至15分鐘）；

（圖片由作者提供）

6. 煮滾調味汁，淋上指天椒卷；

7. 放上西蘭花伴碟即成。

（圖片由作者提供）

味道：清甜與濃汁混在一起絕無違和感，加上微辣，送飯相當開胃！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「父母命 行勿懶」- 出處：《弟子規》。意思是父母提出或交待的事情，子女應該立刻去做，不應拖延、推搪、敷衍。