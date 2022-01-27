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27/01/2022

剖白那些年自卑肥仔尷尬黑歷史 姜濤拖女仔手當初戀︰幻想咗好耐

#姜濤 #答案最終章
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　　【晴報專訊】「人氣王」姜濤的個人紀錄片《答案最終章》前晚在YouTube上架，他不但重返母校，更分享當年仍是自卑肥仔的慘況。昨午商台亦播出姜濤訪問，他自揭中學戀情食白果，畢業後亦曾被派好人卡︰「離開中學後拖過一個女仔隻手，返去FF（幻想）好耐以為拍拖，但原來只係開玩笑。」昔日的姜濤果然毒到爆。

 

 

 

姜濤分享讀書時參加歌唱比賽的舊照，當年的他一臉稚氣。(網上截圖)

 

　　叱咤903節目《廣東歌關注組》昨午播出MIRROR成員姜濤的訪問，他盡情與姜糖（姜濤粉絲）分享過去。問到中學時代可有拖手經歷，姜濤尷尬道︰「真係無，因為中學時太肥，離開中學後試過拖一次女仔隻手，當時有人撮合我哋，拖咗以為拍拖，我返去FF咗好耐，但原來係開玩笑。」他回帶中學時的暗戀經歷，「每個肥仔心目中都有一個女神，佢係普通女仔，不過因為自己外形、性格問題，最終都無表白，好悲慘咁暗戀人。」他坦言後來與女神不同班，曾在課本抄寫對方名字，認真痴心。另外，他又提到校褲爆呔的經歷，「我去咗校務處借褲，但無我碼要借細一個size，點知返到班房爆多次，好尷尬。」

 

紀錄片中，姜濤重返母校，與教職員開心合照。(網上截圖)

 

《無賴》是姜父寫照

 

　　至於陪伴最長時間的廣東歌，姜濤想了想說︰「我諗係鄭中基嘅《無賴》，細個爸爸係呢首歌歌詞寫照，佢有好多唔好習慣。」他指每次父母吵架，自己即播《無賴》，盼以音樂治癒父母關係，但好夢成空，只得自己聽完覺得感動。而他自言身為獨子，過往即使有煩惱也無人傾訴，所以期望他日結婚，可以生兩子一女，「畀我再揀，我希望長大時有哥哥同妹妹，自己一定好錫妹妹，依家我都叫MIRROR啲兄弟做哥哥。」

 

逛商場呻奢侈

 

一身黑衫黑帽的姜濤「自肥」睇波鞋，寓工作於娛樂。(網上截圖)

 

　　至於前晚發布的紀錄片《答案最終章》，姜濤帶觀眾回到母校青年學院（邱子文），他除了跟校內職員合照，又到學校禮堂中首度表演的小舞台話當年。另外，他又到另一間曾就讀的中學門外說︰「呢間學校係帶畀我最嚴重自卑嘅地方，所有嘅自卑、童年唔自信都係來自呢間學校。我唔係話呢間學校唔好，純粹係我喺呢間學校經歷嘅所有嘢都係…喺呢度愈自卑愈唔懂事，大個先愈嚟愈變得懂事。」另外，姜濤在紀錄片中低調搭港鐵、電車及行商場，又在自己的大型廣告牌前打卡，他苦笑稱︰「行商場喎，幾咁奢侈嘅事呀！」不少姜糖讚偶像願意面對過去的恐懼，希望他日後繼續保持自信。

 

姜濤低調搭港鐵，享受做一個平凡人。(網上截圖)

 

轉載自: 晴報

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