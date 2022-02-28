首選何啟華做老公 花姐︰佢好識保護身邊人

【晴報專訊】男團MIRROR及ERROR人氣高企，經理人黃慧君（花姐）功不可沒，花姐最近接受網上節目《絲打圍爐》訪問，與主持楊詩敏（蝦頭）及嘉賓主持練美娟（娟姐）笑談男人。她們從MIRROR和ERROR 16子中揀老公、男友及情夫，花姐二話不說揀選何啟華（阿Dee）做老公︰「佢好識保護身邊人，又識講笑話，溫柔同率直。」至於男友，花姐就選擇楊樂文（Lokman）及江生（AK），而情夫則會選郭嘉駿（193），「佢有情趣又創新，唯一唔好就係唔可以帶佢偷食，太高收埋衣櫃會頂頭，『阿Dee返緊嚟要收埋193！』哈哈！」

花姐自認是「外貌協會會員」，又笑指自己婚前是「姣婆」。（影片截圖）



另外，前晚播出的一集《爆谷一周》，由花姐、Lokman、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）擔任嘉賓，期間花姐透露ViuTV總經理魯庭暉向她提出今年目標，是希望MIRROR的歌能登上美國Billboard排行榜。花姐聞言擘大個口，並笑指自己很蠢，曾經嘗試上網搜尋「如何上Billboard」。

花姐透露自己堅持揀選柳應廷（Jer）入MIRROR。（影片截圖）