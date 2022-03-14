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14/03/2022

穿梭幕前幕後湊B無難度 梁靖琪誓當事業型靚媽

#梁靖琪
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　　【晴報專訊】上月踏入39歲的梁靖琪（Toby），在熱播的豪門恩怨劇《家族榮耀》中與多位男星如張智霖、羅子溢鬥戲，亦與新晉男神胡卓希譜姊弟戀。現實中，腹大便便的Toby將在下月誕第二胎，目前留家抗疫兼安胎的她將成為兩子之母，但她強調未來會涉足幕後，「做幕後工作好多嘢要學，一啲都唔簡單，生B後都唔會放棄演戲。」事業心依然重。

 

Toby在《家族榮耀》的床戲因尺度所限，僅作「簡單交代」，但她事後的悲情演繹獲觀眾激讚。（網上截圖）


　　梁靖琪在《家族榮耀》中飾演馬家四小姐Chelsea，除了與三位哥哥郭政鴻、黃浩然及羅子溢鬥戲，又跟胡卓希有感情瓜葛。首次演律師的Toby笑言甚有挑戰性。「上次拍劇已經係兩年前嘅《蝕日風暴》，難得今次生咗大仔之後再拍劇，最困難係對白有好多專業名詞，背劇本係最大挑戰。」《家》劇轉眼已踏入結局周，近日幕幕高潮，Toby飾演的Chelsea被爆出性愛影片惹來軒然大波，連累龍家與馬家的政治婚姻破裂，Toby自責爆喊的悲情演繹廣獲正評。提到其少有的「床戰」場面，Toby笑言︰「相比之下楊茜堯、張智霖嘅床戲重口味得多，不過自己拍攝前都擔心，始終結婚後拍床戲感覺唔太舒服，就算錫都會思考有無必要咁做，如果同老公（施雋賢）一齊睇又有啲奇怪，所以都叫老公唔好睇。」

不會考慮舉家移民

 

Toby感恩拍攝《家族榮耀》時有兒子Roman相伴，她更見證囝囝成功學行。

今年農曆新年本港疫情仍未大爆發，Toby當時把握機會與佘詩曼、湯盈盈等團拜。（IG圖片）


　　提到拍《家》劇的點滴，Toby回想前年刻意帶大仔Roman到深圳開工，感恩沒有錯過小朋友的成長時光。「當時睇住阿仔學行，聖誕時老公又特登上嚟陪我哋一個月，慶祝埋囝囝生日，全家當去咗一個短trip。」她透露當時Roman非常聽話，全因早有準備，「我特登叫同事幫我去淘寶訂定啲玩具、波波池，畀囝囝喺房玩，布置到好似遊樂場咁；雖然（隔離）14日困獸鬥，但係母子了解多咗。」談到當時老公探班後先帶囝囝回港，Toby不諱言大感孤單，只靠視像解相思，「佢哋返香港後，我好似失去人生一部分，覺得自己好可憐，當時仲要努力揼人奶，原來做媽咪真係好偉大！」她透露現時留家安胎兼做煮飯婆，兩歲的Roman亦有跟她一起追《家》劇，更爆出趣事，「阿仔睇電視會叫楊茜堯做媽咪，我即刻糾正話唔係！」小朋友認真可愛。

 

Toby獲老公支持追尋理想，是她在事業上奮鬥的最強後盾。（IG圖片）


　　提到第二胎同樣是男孩子，問Toby可考慮再追個女兒？她說︰「個個都問我呢個問題，但我家姐生三個都係仔，我驚同佢一樣追極都係仔。如果上天再賜我哋小生命，我當然會生啦！不過依家兩個已經非常滿足，最重要為Roman添個伴，有兩兄弟已經好足夠，老公話將來想要個女，可能領養都得。」事業心重的Toby，特別感激老公包容她繼續追尋演藝夢，「只要工作上有需要，佢會全力支持我繼續演戲，好信任我。」Toby在外國讀書長大，直言香港成長環境比較辛苦，問到她是否會選擇移民離開香港？她說：「香港係我屋企，我唔會離開！」

難忘「女生宿舍」出道

 

Toby曾以「女生宿舍」成員身份在舞台上跳唱，表現不比現今女團遜色。（資料圖片）


　　Toby入行接近20年，當中曾從事不同行業及工作，包括婚禮策劃師、印刷業及飲食業，現時亦跟爸爸梁家樹學習做幕後製作人。「試過先知，做幕後好辛苦，有好多嘢要學，例如度好劇本之後等審批要一年時間，又要搵演員，原來一啲都唔簡單。呢啲幕後經驗對幕前演戲都有幫助，生完之後都會繼續幕前演出，可能一年拍一部劇吧。」另外，近年本地樂壇百花齊放，男團MIRROR、女團COLLAR乘勢爆紅，曾是跳唱組合「女生宿舍」成員之一的Toby，笑言現在甚少看電視，但也認識MIRROR，更反問：「有邊個唔識MIRROR？佢哋跳唱都叻，係好勁嘅組合。」Toby重提自己的「女團時代」亦回味無窮，「我嗰個年代樂壇組合有Cookies、Boyz等等，近年太耐無組合，社會又唔同咗；自己喺組合之後，曾經試過單飛，跟住入無綫拍劇做演員，感恩好多機會，有錯過、有好過，依家回想真係無嘢要後悔。」

 

轉載自: 晴報

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