毀容粧打破鄰家女孩形象 蘇皓兒冀演喪屍過癮

【晴報專訊】《金宵大廈2》話題不斷，由伍詠薇（伍姑娘）及蘇皓兒（Chloe）主演的單元《雙魚》剛播畢，除了伍姑娘的精湛演技備受讚賞，Chloe的演出同樣亮眼。Chloe在劇中的毀容粧非常逼真，她形容當初倒模的過程新奇又緊張，每次拍攝前更需花至少三小時化粧，認真辛苦。自認最愛重口味題材的Chloe，坦言最愛演喪屍，冀能累積更多演出經驗，建立更明確的演員定位。



以往多演乖巧可人兒的Chloe，自言今次飾演「渺渺」一角是她在影視上的新嘗試，劇中的毀容粧更非常搶眼︰「今次個角色我好鍾意，因為之前訪問我有講過，好想演一啲社會上嘅小人物，或者係小眾啲嘅角色，咁啱就畀我遇到呢個角色。」



花3小時特技化粧

Chloe拍攝前需花至少三小時花毀容粧，十分辛苦。（受訪者提供）



Chloe表示這是她第一次特技化粧，感覺新奇，「試造型前去咗一間特技化粧公司做倒模，佢會用啲膠封住我成個人，淨係插咗兩支嘢喺我鼻哥窿畀我唞氣。因為個模要倒過膊頭，所以成個人僵咗喺度唔郁得；唔單止焗到出晒汗，我又有啲緊張，因為耳仔都封埋，人哋講咩都聽唔到，唔知時間過咗幾耐，化粧師成日同我講幾個字啫，點知最後成個幾鐘。」

Chloe倒模時動彈不得，侷促至全身出汗。（受訪者提供）



Chloe形容倒模是一個特別的經歷，及後看到自己的石膏像同樣嚇一大跳，「之後要去番間公司睇成品，第一眼見到自己個石膏像覺得好詭異，瞇埋眼又光頭，哈哈！」為了一個逼真的毀容粧，Chloe每次拍攝均要提早至少三個小時到場，她解釋︰「每一日拍之前都要三至五個鐘去化粧，化面三個鐘，如果嗰日會拍到個身就要化五個鐘。我記得有次朝早八點開工，凌晨三點我就要去到現場，同另外兩位化粧師成晚都喺度『奮鬥』，我又唔可以真係瞓着，因為有時佢哋要我郁下，試下啲位啱唔啱。」



努力建立演員定位

Chloe劇中被伍姑娘虐待，她透露拍該場戲前試位十多次，最後成功一take完成。（IG圖片）



提到《金宵大廈》口碑不俗，Chloe今次參與續集不但沒有壓力，而且非常興奮能參與其中。「我本身好鍾意睇鬼片、恐怖片、驚慄片、殺人嗰啲重口味嘢！」想不到外表斯文的Chloe，竟最愛看恐怖片，她更滔滔不絕道︰「我最鍾意就係做喪屍！之前拍戲導演話成班演員做咩都得，純粹撞啲火花，我嗰陣就係扮喪屍！開心咗好耐，終於有得扮喪屍，雖然嗰場戲最後剪淨一秒，但我都覺得好滿足，同埋會諗『如果呢個係一個完整嘅角色，我應該會扮得好好。』不過做喪屍面容好扭曲，肢體又奇怪，好似無咩戲可言，如果可以就做一隻半正常嘅喪屍啦，哈哈！」

Chloe（左）早前以校服look拍廣告，散發青春氣息。（IG圖片）



曾為女子組合As One成員的Chloe，被問會否再接觸跳唱？她坦言︰「呢幾年唔會喇，因為都想有番演員呢個定位，等大家對我有多啲認同。因為自己組合出身，又成日做model、拍廣告，都想演員個定位做番好啲，咩種類嘅戲我都歡迎㗎！」