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12/04/2022

自揭《金宵2》角色混淆 瘋狂吸煙大犧牲 李施嬅預告無第三輯︰編審離巢我唔再拍

#金宵大廈2 #李施嬅
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　　【晴報專訊】無綫話題劇《金宵大廈2》踏入第二周，女主角李施嬅分飾60年代精神病院醫生及金宵大廈的相機店店主Ella，角色穿梭不同單元，由頭帶到尾。日前施嬅接受本報訪問，坦言《金宵2》是她從影以來最難演的作品，又預告本周四、五播出的單元《對倒》有驚喜︰「大家睇到第十集，就知道我點解拍到黐綫！」她揚言《金宵2》將是該系列的告別作︰「大家要睇就快啲睇，唔會有第三輯，因為編審羅佩清離開TVB，換第二個編審我唔會再拍。」

 

昨午李施嬅在IG上載邊彈琴邊與靚寶互動的短片，化身貓奴錫錫主子。（IG截圖）


　　《金宵2》播出首周，網民即瘋狂洗版，皆因故事、演員有驚喜。于洋在首個單元《七樓半》中被鋼飲管插死變喪屍，大玩黑色幽默；伍詠薇在第二個單元《雙魚》中，演活控制狂單親媽媽，在40秒內做出近20個駭人表情嚇親觀眾。兩位主角亦有大膽演出，陳山聰全裸曬「美股」，李施嬅則以喱士內衣上陣，更有多次出浴鏡頭。施嬅日前接受本報訪問，坦言《金宵2》是她出道以來最難駕馭的作品：「因為好多戲發生喺平行時空，好多時要對住空氣演對手戲。同時要表達好多情緒，而且邊拍邊出劇本，所以無乜時間準備。」她呼籲觀眾留意本周五播出的第十集，笑言拍攝時幾乎把她迫瘋。根據《金宵2》官方劇情，原來施嬅在平行時空下將出現第三個角色Lydia，難怪她大呼拍到黐綫。

 

山聰與施嬅的關係錯綜複雜，有不少謎團未解。（資料圖片）


呻出浴戲拍到麻木

 

李施嬅為演活精神病院醫生，拍攝時密密吸煙，令她苦不堪言。（網上截圖）

李施嬅為演活精神病院醫生，拍攝時密密吸煙，令她苦不堪言。（網上截圖）

李施嬅笑言，不明白何以劇中有大量出浴場面。（資料圖片）


　　劇中，施嬅的精神科醫生角色有不少吸煙鏡頭，拍攝期間要密集式瘋狂抽煙，對現實中非煙民的她來說，可謂苦不堪言。「雖然第一輯演Coco姐都有食煙，但今次60年代個景要幾日內拍晒，所以不停瘋狂食捲煙。（食足幾包煙？）唔止，一場戲配合唔同角度，所以密密咁食，食到手指都臭晒，犧牲好大，可惜播出嘅鏡頭唔多。」至於她穿上喱士內衣色誘山聰，又有不少性感出浴鏡頭，她笑說：「着喱士內衣只係小兒科，我仲有好多沖涼鏡頭，今次拍出浴戲好多，拍到麻木。」此外，今晚播出第四個單元《姐姐》，施嬅大讚單元中飾演外籍工人姐姐的黃婉華，「佢（黃婉華）本身係香港人，但全身化黑膚色扮姐姐，佢演得好好。」

 

李施嬅大讚舞台劇演員黃婉華（右）在單元《姐姐》中表現搶眼。


視《金宵》系列為代表作

　　施嬅本身無意拍《金宵2》，全因原班人馬回歸才改變初衷︰「大家喺第一輯合作得好開心，初時驚再拍會整衰《金宵》個名，不過見監製、編審原班人馬，就放膽再做。」然而，施嬅預告第二輯已是系列的結局篇，就算反應再好，也難有第三輯，皆因編審羅佩清已離巢TVB，過檔Viu Original Studio任副創作總監。施嬅感觸道︰「大家要睇就快啲睇，如果第三輯係另一個編審，我唔會再拍，因為兩輯《金宵》係我演戲生涯最深入民心嘅作品。」她又預告第20集大結局，她與山聰有一個難忘場面︰「我哋有一場好開心嘅戲，相信大家會好驚喜。」

 

轉載自: 晴報

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