出道21周年 Twins直播唱歌勾回憶

【晴報專訊】昨日是組合Twins出道21周年，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）踏正凌晨12點，就發文慶祝這個大日子；經理人霍汶希（Mani）也上載過往多張合照，向兩人送上祝福。Twins昨日亦罕有開IG直播大唱金曲，可謂「回憶番晒嚟」。

網民留言期待Twins再開紅館演唱會。（IG圖片）

Twins 21年前出道，多年來作歌影視三棲發展，紅遍兩岸三地；前日兩人宣布參與內地綜藝節目《乘風破浪》，旋即掀起網民討論，人氣依然強勁。昨日是Twins出道21周年，阿Sa於社交平台上載與阿嬌的合照，並寫道︰「21周年快樂。」阿嬌未幾亦留言表示︰「21周年快樂，永遠愛你。」

阿Sa與阿嬌合體直播，向歌迷送上驚喜。（IG截圖）

趁著這個大日子，阿Sa與阿嬌於IG大唱生日歌，將歌詞改成「Happy birthday to us」，認真搞笑。及後，她們更難得開IG直播，順應歌迷點歌，唱出多首金曲，如《下一站天后》、《戀愛大過天》及《跅跅步哈姆太郎》等；雖然兩人偶爾忘記歌詞，但無阻歌迷熱情，紛紛留言表示「童年回憶番晒嚟」、「還是那麼漂亮」、「真係首首都識唱呀」等。

霍汶希發文送祝福

Mani（中）直言為Twins感到無比驕傲。（微博圖片）

至於Twins的經理人霍汶希，昨日凌晨貼出多張以往的合照，留言說︰「翻看舊相片，原來和妳們（阿Sa、阿嬌）已經一起擁有了這麼多美好的回憶。21年前決定讓妳們兩個女以Twins組合的身份一起出道時，就堅信妳們會一直長久下去…老母永遠做妳們堅強的後盾！」另外，李克勤、張智霖及楊丞琳等亦po出與Twins的合照，祝願她們在《乘風破浪》有好成績。