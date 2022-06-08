港姐複試 「黑面神」錢佩函 「女版曾比特」Astrid鬥驚嚇

【晴報專訊】無綫昨午在電視城舉行《2022香港小姐競選複試》，上周首輪面試出現多位燕瘦環肥的佳麗，相當驚嚇。可幸林俊賢愛女林卓錡、「連詩雅師妹」邢慧敏等大熱有得留低，但最搞笑是「黑面神」錢佩函及「女版曾比特」Astrid兩大騎呢參加者竟入圍，令人摸不著頭腦。

錢佩函身形超級瘦削，穿上低胸短裙無美感可言。

「女版曾比特」Astrid面對傳媒十問九唔應。

昨日無綫安排42位佳麗進行次輪面試，質素比首輪略有提高，但兩位操普通話的佳麗可算搶盡鏡頭。24歲「黑面神」錢佩函身高達178cm，但穿低胸裙疑似真空上陣，更驚現「排骨胸」，非常騎呢。至於在首輪面試已非常搶鏡的Astrid，繼續以招牌爆炸頭現身，配上鮮黃色連身裙，打扮甚娘。此外，24歲的Catherine與曾參選亞姐的嵇然撞裙，Catherine坦言二人品味相似，笑指大家都著得靚。

嵇然（左）竟與Catherine撞裙，認真搞笑。

高質佳麗輪流登場

林卓錡不介意與爸爸林俊賢同台表演。

另外，備受矚目的27歲「星二代」林卓錡以一身碎花裙現身，大騷長腿，直言有信心入圍；由於林卓錡曾於ViuTV節目大談性經驗，問及其情史時，她說︰「無情史。」其他較高質佳麗包括邢慧敏、來自美國的梁超怡、「翻版胡琳」Robin、獲郭秀雲任提名人的梁家琪等。而正參加港台真人騷《新時代奮鬥者》的「翻版舒淇」譚筱白及梁乃文，二人也雙雙現身複試。

「翻版舒淇」譚筱白以一身牛仔裝扮面試，我行我素。

邢慧敏台型十足，有望順利入圍。