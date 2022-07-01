離巢無綫工作不斷 敖嘉年開拓事業新境界

【晴報專訊】早年贏得無綫台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」的敖嘉年，效力無綫24年間演活不少「奸仔」角色；他前年離開娘家後即成功轉型，穿梭不同平台拍攝綜藝節目、劇集及舞台劇，甚至開班教演戲，可謂「百足咁多爪」。嘉年感恩在「疫境」下仍能多方面嘗試，更有望轉戰幕後做節目監製，「嚟緊有好多projects，內地同外國嘅都有，疫情緩和就會開工！」絕對是離巢無綫藝人的成功例子。

嘉年希望涉足幕後，探索演藝生涯更多可能性。

敖嘉年與梁嘉琪主持的香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》正熱播，兩位主持訪問26位不同專科醫生，探討各種健康問題，嘉年笑言乘機自肥，私下向醫生請教。現年45歲的嘉年，將大部分青春投資在TVB，由90年代主持《城市追擊》開始，到近年成為劇集「御用奸仔」，最突出的角色包括《巾幗梟雄》蔣必文、《鐵拳英雄》金耀龍等。嘉年認為，金牌監製李添勝是其演藝生涯最重要的伯樂，「咁多年嚟拍過好多添哥監製嘅劇，好多角色都戲份重，即使曾經有幕後人同佢講話我唔得，佢都堅持用我畀足信心，之後拍《巾》劇攞到獎都係一個肯定，好緊要。」

嘉年與梁嘉琪相識十多年，卻首度拍檔做主持。（網上截圖）

09年，敖嘉年憑《巾幗梟雄》贏得「飛躍進步男藝員」，成就事業高峰。（資料圖片）

擔任戲劇導師

另一位無綫監製文偉鴻，亦對嘉年影響深遠，他說：「佢開劇經常搵我做又奸又衰嘅角色，反應都好好，16年佢執導《使徒行者》電影版都搵我配音；之後《城寨英雄》大奸角馮春美本來都搵我演，不過當時要去英國同內地拍《葉問4：完結篇》，撞咗時間。」前年毅然離巢無綫，是否覺得多年來欠缺運氣？嘉年說：「我都係盡力做，去到乜嘢位置好難控制，外界講到我點差都好，自己又無呢個感覺。」事實上，他離巢後從未停步，除了即將推出新歌，更初執教鞭，為演藝課程擔任戲劇導師，「好多謝高志森搵我開班教成年人，佢想發掘下新演員，訓練班仲有ViuTV嘅演員。我都驚應付唔到，但做導師自己又可以溫故知新，同學生交流嗰陣，會記得唔同嘅演戲方法。」

嘉年（左）化身導師教演戲，嘗試人生第一次。（IG圖片）

教戲以外，嘉年透露將進軍幕後，開拓內地市場。「19年內地有project搵我做監製，後嚟因為疫情無得北上，所以計劃要煞停，相信通關後會再搞，依家留喺香港做唔同工作。（做節目監製）係我未來嘅重心，因為可以多啲自己想法。」他指內地戲劇市道興旺，又透露原本為兩部網大（網絡大電影）做男主角，但因隔離檢疫時間長，難以內地香港兩邊走，最終錯過機會。不過，他仍十分憧憬內地發展，「內地網大風氣好勁，又製作好多七至13集嘅劇集，依家都係睇情況，如果隔離檢疫時間縮短就會北上。」他指除了內地的工作計劃，他亦有其他外國project，相信他在通關後有排忙。

讚蔣家旻聰明肯學

嘉年為ViuTV拍《野人老師》，不少台前幕後也是無綫舊同事。（IG圖片）

蔣家旻與嘉年的年紀相差13年，但外形合襯。（資料圖片）

目前留港工作的嘉年，依然密密做無停手，除了剛完成ViuTV劇集《野人老師》，跟MIRROR成員邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）合作；又即將回另一娘家香港電台開咪主持節目，自由身的他依然工作不斷。感情方面，嘉年今年二月忽然與劇集《欺詐劇團》拍檔蔣家旻傳緋聞，惹來偷食疑雲的嘉年立即澄清自己已離婚三年。提到這位緋聞女友，嘉年表示彼此只是間中有聯絡，他大讚女方：「佢係一個好聰明、好肯學嘅女仔。」談到TVB花旦競爭大，嘉年說：「佢一向都肯交流，我會鼓勵佢繼續努力，演戲方面，我都會畀到意見佢。」