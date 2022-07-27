MIRROR個唱意外頻生 姜濤江熚生險跌倒

【晴報專訊】人氣男團MIRROR前晚舉行首場紅館演唱會，惟騷前有舞蹈員意外受傷，令人關注舞台設計問題。前晚正式演出時，依然接連發生小意外，姜濤在凹凸不平的天橋上叉錯腳，江熚生（AK）更險些在升降台上跌倒，非常牙煙。

MIRROR首晚演出險象環生，鏡粉紛紛怒轟主辦單位罔顧安全。（IG圖片）

MIRROR演唱會前晚開鑼，12子在台上勁歌熱舞，氣氛熱烈。不過，個唱的舞台機關卻為人詬病，除了爆破效果的位置與鏡仔十分接近，升降台亦問題多多，險象環生。最驚險的要數副隊長江熚生站在升降台跳唱時，期間升降台大幅度搖擺，令AK險些跌倒。之後，12子分別站在兩條架空高台上載歌載舞，但天橋搖搖欲墜；encore部分，鏡仔在狹窄的天橋上邊行邊唱，但因橋面不平，姜濤及呂爵安（Edan）都先後不慎叉錯腳，讓鏡粉看得膽戰心驚。

AK在升降台上險跌倒，幸他身手敏捷。（網上截圖）

個唱又頻頻遇上技術問題，在Edan自彈自唱表演前，鋼琴及咪高峰都無聲；而姜濤在尾段大合唱時，耳機及咪亦同樣失靈。

姜濤（右）耳機失靈，向隊友陳卓賢求救。

陳瑞輝哽咽自嘲「隱形人」

完騷後，姜濤在IG限時動態寫道︰「今天（前天）辛苦了，希望大家一切順利，平平安安。」而AK昨日留言說︰「第一場太多失誤，不能給大家一個完美的演出，十分抱歉。會記住所有錯誤，再每場修正，每場再做好啲。」邱士縉（Stanley）則自評表現55分。

Frankie憶述曾要借錢度日，一度眼泛淚光。

至於自稱「MIRROR隱形人」的陳瑞輝（Frankie），認為首場表現不合格，但他前晚在演唱會上剖白心聲，獲一致好評。Frankie坦言起初加入MIRROR滿有抱負，但漸覺迷失，他哽咽說︰「MIRROR愈嚟愈紅，愈嚟愈多嘢做，但我留喺屋企對住四幅牆等，我窮到要問人借錢過生活。」Frankie續指拍戲讓他重拾希望︰「難得嚟到紅館，我想問大家借啲嘢，但唔係借錢，係信心！」