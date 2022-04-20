【FOCUS】增長壓頂減息又落空　區域協調發展釀大棋

中國3月社會消費品零售錄近兩年最大跌幅，折射疫情封鎖及家庭債務壓力不菲；國際貨幣基金組織(IMF)周二(19日)更新中國全年增長預期，由1月時的4.8%下調至4.4%。不過，政策制定者仍然對降息保持謹慎，周三(20日)公布的LPR連續第三個月按兵不動，較早時的降準幅度亦低於預期。

貫徹新發展理念，拒盲目借貸

中國首季GDP按年增4.8%優於預期，但上海等多城的廣泛封鎖、嚴厲的物流限制、疲不能興的地產銷售等，令坊間有關次季GDP或陷入衰退(同比負增長)的預期急速升溫。繼彼得森國際經濟研究所(PIIE)警告，消費和淨出口兩大增長顯現「嚴重危險信號」後，國際貨幣基金組織3個月來第二度下調全年增長預測至遠低於政策目標水平。

儘管如此，降準25基點低於預期，MLF、LPR利率減息接連落空，似顯「政策靠前發力」雷聲大雨點小，何解？不計中美利差倒掛、居民部門槓桿高企、貨幣政策傳導受限等因素，最有說服力的答案或是，最高層貫徹新發展理念，拒絕將「擴大內需」等同盲目借貸、過度刺激，或當作應對金融風險和外部衝擊的一時之策，而是建立起擴大內需的有效制度。

推財政體制改革，縮區域差異

此從國務院上周提出「建設全國統一大市場」，習主席近日在海南考察重申「推進共同富裕」，中央深改委會議昨日指「推進省以下財政體制改革」等可見一斑。

其中，深改委最新強調的「理順省以下政府間財政關係，使權責配置更為合理，收入劃分更加規範，財力分布相對均衡」，跟去年底《求是》雜誌「扎實推動共同富裕」文章中，「要增強區域發展的平衡性，實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，健全轉移支付制度，縮小區域人均財政支出差異，加大對欠發達地區的支持力度」的提法，如出一輒。

去年針對平台壟斷等企業的雷霆監管風暴之後，推進區域協調發展勢是最高層的下一步大棋。此是否伴隨權力未來將進一步由地方向中央集中？看看一錘定音各地「堅持動態清零」以及推進核酸結果全國互認，答案不言而喻。