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21/06/2022

【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味

#東方甄選 #董宇輝
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　　大股東清倉式減持、兩個交易日直瀉近41%，無礙「帶貨直播清流」新東方在線(01797)周二(21日)早市一度炒高近15%，但最新股價仍幾乎較高位腰斬。憑藉「中英雙語+情懷共鳴」短短半月吸引千萬粉絲，但新奇感有何魔力足以推升股價9天狂飆683%？

 

客單價低，恐只賺吆喝難賺錢

 

　　江山代有才人出。聽慣了Austin(李佳琦)誇張直白的「Oh My God，買它買它！」新晉頭部主播Michael老師(董宇輝)「當你背單詞時，阿拉斯加的鱈魚正躍出水面；當你算數學時，南太平洋的海鷗正掠過海岸」的雞湯文案，雖然文藝到發膩，但也擋不住粉絲們「流著淚下單」的熱情。

 

　　從英語教培鼻祖向「東方甄選」電商直播突圍的新東方在線，最新數據顯示，單場直播銷售額已突破5000萬元大關，但仍難望佳琦哥項背，後者去年雙十一單日銷售額即逾百億。特別值得留意的是，位居「東方甄選」銷售居前的品類分別是食品飲料、生鮮、圖書，客單價不到百元，相比較高利潤的化妝品類，乃至公司K12教育業務曾經高逾33%的毛利率，帶貨直播現時大有可能是只賺吆喝難賺錢。

 

 

　　再看決定未來增長潛力的粉絲數，抖音上最新超過1752萬，較月初時僅百萬左右暴增17倍，但相比「健身操天王」劉耕宏短短兩個月收獲粉絲7000萬，仍屬小巫見大巫。

 

外媒放風內媒闢謠，股價波動

 

　　就是這家2022財年上半年（截至2021年11月）還虧損的5.4億的公司，攜著整頓教培逆風下「涅槃重生」的光環和直播間「為知識付費」的氛圍，如同去年初GameStop散戶逆襲的眾志成城，公司股價連升9個交易日。

 

　　然而，就在股價如日中天之時，大戶們紛紛套現走人，二股東騰訊、大摩上周不約而同分別清倉式減持7460萬股、近7200萬股，此外摩通、花旗、法巴、德銀等也大手減持。股價較最高位蒸發近半，能否再鯉魚翻身？投資者不妨問自己兩個問題：公司是否獨一無二的行業領先者，以及公司有無充裕現金流。

 

　　無獨有偶，昔日同樣集萬千寵愛於一身的阿里，在兩間外媒接連放風旗下螞蟻金服「有意重啟上市」、「已受理成立金控申請」以及內媒引述中證監、人行人士闢謠中，股價大上大落。螞蟻能否王者歸來？投資者不妨亦問自己兩個問題：公司是否已獲監管層確定絕緣系統性風險，以及有無撇清杭州周江勇案。

 

　　只跟熱鬧炒股，恐怕最後讓資本賺得盆滿缽滿。

 

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