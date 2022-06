【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋

當信譽幾乎消失殆盡,加上衰退預言者的名單愈來愈長,聯儲主席鮑威爾最新「不排除」加息100點的出口術,也難再擊起債市漣漪;上周受「75點」刺激直逼3.5%的十年期收益率,急回至3.15%附近。從招聘市場到家庭儲蓄,從零售銷售到銅金比率,都指向三個字--起風了。

首次明確加息可能導致衰退

遭高通脹逼到牆角的鮑威爾,周三(22日)赴參議院銀行委員會聽證會作證,再被一班議員窮追猛打。一邊是民主黨議員質疑加息難以降低汽油、食品價格,警告他「在把美國經濟推落懸崖前三思」;另一邊是共和黨議員質疑他太遲行動,「如果通脹得不到控制,你就要承擔責任。」

後有通脹烈火,前有衰退深淵,鮑威爾怎麼辦?最好的姿態或是放低身段。他首次明確承認,「我們絕不希望看到這種結果(衰退),但肯定有此可能(it’s certainly a possibility)」。而相比3月俄烏戰爭爆發初期時對議員聲稱,「實現所謂軟著陸的可能性要大於不能實現」,他昨日的口徑已改為,「過去幾個月的事令我們更難實現期望的目標」。

儘管如此,他仍堅稱,在真正看到通脹降溫之前需要繼續加息,甚至指「would not take any specific size of rate hike off the table」,暗示可能一次加息100點。但聽多了「狼來了」的債市對此不再買帳,十年期收益率跌至兩周最低,12月及明年2月加息的可能性正迅速降溫。

實際時薪負增長,招聘降溫

何解?看看聯儲自己人、高級經濟學家Michael Kiley的最新論文,指美國未來四季發生衰退的可能性略高於50%,未來兩年則為三分之二;費城聯儲行長Patrick Harker、前紐約聯儲主席William Dudley則分別指將有數個季度的負增長、衰退不可避免。

預警衰退風險的長長名單中,還包括「末日博士」魯比尼、前財長薩默思、特斯拉執行長馬斯克,機構則包括野村、高盛、德銀、摩通等。

有何理據?除了早前的美國人儲蓄率跌至4.4%的2008年9月以來最低、5月零售銷售意外轉跌,更悲觀的信號來自看似強勁的勞動力市場;美國勞工統計局最新數據顯示,美國實際平均時薪過去一年下降3%,愈來愈多企業向不久前招聘的員工撤回工作機會。此外,原油、鐵礦石、銅等價格正齊轉向,若參考傳統的銅金比率,十年期美債收益率還將下行。

目前,市場仍預期聯邦基金利率年底將達3.5%水平,但對於明年2月繼續加息的可能正迅速降溫。揮動加息長矛、面對衰退風車的鮑威爾會堅持到幾時?回想他從去年堅決支持1.9萬億美元紓困法案,到昨日指「評判(法案)不是我們的工作」,下一次轉軚還遠嗎?