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05/07/2022

【FOCUS】促銷浪接浪證需求慘淡　債市押注明年減息半厘

#需求 #庫存 #美聯儲 #去通脹 #減息
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　　服裝、家電、美妝、玩具、甚至消毒用品，你身邊的火熱促銷是否無處不在？在美國，面對堆積如山的倉庫，零售商最新建議顧客在退款後保留或捐贈貨品而無需送回；硬核科技台積電據報遭大客戶削減訂單，股價難逃持續破底……凡此種種，都指向需求破壞引發的去通脹效應正悄然浮現，交易員就已押注聯儲明年將轉向減息至少半厘。

 

零售巨頭庫存高企，半導體退潮

 

　　供不應求導致高通脹的全球劇本即將反轉？拋開一枝獨秀的煤，以及走勢飄忽不定的油，單看剛剛錄得2008年以來最差季度表現的工業金屬，尤其是跌入熊市區間的「銅博士」，答案正指向「Yes」。　

 

　　更顯著的證據來自零售業，沃爾瑪、亞馬遜、好市多、塔吉特等巨頭的首季庫存，按年齊齊飆升26%至47%；為了減輕倉儲壓力，除了大折扣促銷服裝、電器、園藝用品等，有的甚至建議顧客在退款後保留或捐贈待退還的貨品。無獨有偶，中國的出口數據同樣顯示，消費品尤其是家電出口增速迅速放緩。

 

 

　　而在大流行初期「一芯難求」的半導體，英特爾、英偉達已因為消費電子產品需求退潮而暫停招聘；受蘋果等大客戶削減訂單消息拖累，台積電近日持續破底，在美股價年初至今累計回吐達36%；而下調對今年智能手機市場預測的舜宇(02382)，短短一周就跌逾15%。

 

雙風眼當前，保持耐心熬過長夜

 

　　此外，儘管摩通最新警告，全球油價恐因俄羅斯報復性減產飆至每桶380美元，但節節下跌的航運集裝箱運價似乎暗示世界並不需要那麼多石油，尤其是當美國日均產量回升至1210萬桶的逾兩年最高水平，距離1300萬桶歷史峰值僅一步之遙。

 

　　同樣，儘管美國的通脹更多由服務而非商品推動，意味更具粘性，但電影《孤注一擲(The Big Short)》的原型Michael Burry近日就指，零售商希望擺脫多餘庫存可能推低商品價格，並在一定程度上降低通脹，進而使美聯儲扭轉利率政策及緊縮路徑。

 

　　貨幣市場最新預期，聯邦基金利率將在明年3月約3.45%水平見頂，並在明年11月回落至2.85%左右水平，意味聯儲將減息至少半厘。有何啟示？面對聯儲激進加息和衰退壓頂的雙風眼，保持耐心地熬過非理性下挫的長夜，迎接下一個牛市。

 

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