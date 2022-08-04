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04/08/2022

【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆

#OPEC+ #天然氣
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       WTI油價首次回落到俄烏開戰前水平之際，OPEC+周三(3日)批准9月起每日增產10萬桶；幅度嘲諷味十足，卻未能阻止拜登邀功稱美國汽油價格「連跌50天」。油價瘋狂似偃旗息鼓，但天然氣危機卻愈見緊逼－－美國國內氣價年初至今翻了一番，歐洲基準TTF價格短短一年飆升近7倍，加入搶氣亂局的亞洲亦面臨較大流行前貴10倍的LNG(液化天然氣)。

 

渦輪機口水仗，德法電費創記錄

 

　　處於高溫炙烤模式的柏林，本周末將迎來一輪氣溫急降，夜間最低溫度將從現時的20度以上跌至13度。屆時，為節約能源而調暗的城市燈光、沒有熱水淋浴的泳池和健身房，勢將令德國人提前感受寒冬來臨的肅殺。

 

　　就在周三，德國總理舒爾茨前往西門子能源公司參觀，站在龐然大物一般的渦輪機前，指責俄羅斯天然氣公司「拒收」該機器，並削減北溪一號輸氣管流量至滿載的20%。但俄氣就稱，除非相關文件被剔除出「制裁」範圍，否則無法接收該渦輪機。

 

 

　　德俄就渦輪機陷入口水仗，加上歐洲高溫天氣致以萊茵河水位大降，增加煤炭運輸困難，令柏林的「以煤補氣」計劃說易行難，德國1年期遠期電力基準價格最新企上每兆瓦時400歐元的歷史新高。同樣受缺水困擾或關閉部分核電反應堆的法國，遠期電價更企上500歐元。

 

亞洲同捱貴LNG，非洲新秀崛起

 

　　相比站在至暗懍冬邊緣的歐洲，全球最大天然氣生產國的美國同面臨逆風。隨著6月受火災影響的天然氣出口商Freeport有望在10月恢復出口，當地天然氣期貨價格昨日跳升7%；此外，西部地區持續乾旱以及即將到來的颶風活躍期，都恐令冬季天然氣價格易升難跌。

 

　　為了馳援盟友，被冷卻至零下160度、體積壓縮600倍的LNG源源不斷由美國運往歐洲，上月達46億立方米，超過俄氣經管道的37億立方米輸送量。搶氣的蝴蝶效應漸波及亞洲，LNG現貨價格上周一度突破每百萬英熱50美元，按大流行前均價5美元計，相當於貴了10倍。

 

　　早前飆升的油價令拜登千里迢迢往中東乞求增產，換來OPEC+拍板自1982年來的最小增幅－－每日10萬桶，相當於全球86秒的石油需求，背後卻是華府首肯分別向沙特及阿聯酋30.5億美元及22.5億美元的導彈軍售。

 

　　而就在上周，阿爾及利亞、尼日利亞、尼日爾三國簽署諒解備忘錄，擬建設橫跨撒哈拉沙漠的4000公里天然氣管道，未來加大對歐洲輸氣。全球老大需看「石油之王」臉色的劇本，下一個輪到非洲？

 

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