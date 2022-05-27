資深的讀者應該記得，2005年12月香港曾出現過一起大型騷動，這是自1967年以來的首次。事緣大批韓農湧來香港，抗議在會展中心開會的世貿組織對他們的損害。他們在港又表演跳海，又衝擊警察的盾牌陣，對2019年的黑暴頗有啟發作用。

在韓農鬧事期間，香港國際記者雲集，有一位奧地利的記者突然跑到我辦公室訪問。他訪問的主題使我十分驚訝，他想知道中國在甚麼時候會分裂成多個小國。我的驚訝是這位資深記者顯然完全相信中國快將分裂，我對此判斷大不以為然，因我沒有看到任何蛛絲馬跡。這次「訪問」也許不會被刊出，又或許他的來意是要刺探香港會否從中國獨立出去。

中華大地 大一統時間居多

我事後想想，為何這次訪問中我與該記者似有重大的文化及歷史隔閡。縱觀歷史，自羅馬帝國衰亡後，大半個歐洲都碎片化為多個中型與小型國度。19世紀德國及意大利各自的統一，使到國家數量減少了一些，但蘇聯解體及南斯拉夫被肢解後，國家的數目又再大幅上升，現時有40多個國家，具體數目則要視乎某些國家是否被承認。該記者在此種環境下生活，對國家統一視為異數，並不稀奇。

反觀在華人社會，讀過歷史的都知道，自秦統一天下，度量衡制度劃一，又設立沿用了2000多年的郡縣制以作官僚管治架構的核心，中國雖也有經歷三國、南北朝、五代十國等分裂狀態，但終歸大一統的時間居多。中國當今國勢強盛，統一台灣的意志堅定，港獨已是癡人說夢，只能蒙騙廢青，西方世界某些人希望中國分崩離析的「願景」，只是存於幻想之中。

(黃燕明攝)

上面所說文化歷史的不同尚未能解答一個更基本問題︰從國家與人民的利益出發，究竟是統一好還是分裂好？認同小國寡民才是理想狀態的人，可以指出，不同地區的人民有文化、利益、宗教及歷史的衝突，把他們硬拉在一起，遵守相同的法律及選出同一個人做領導人，徒自製造無休止的內部衝突，大家不服大家，人民自由也可能受損。這種說法不用全盤否定，但把有衝突的人民分放在不同的國家，問題便解決，他們便不打仗嗎？有人統計過，在歐洲歷史上發生過的戰爭，數目遠超過在中華大地之上出現過的戰爭。

中央權力大增 美國始富強

我們亦可以成敗論英雄。當今世界3大經濟板塊是美國、中國與歐盟，過去還有未解體前的蘇聯。這些國家或同盟之所以可在國際上有最高的影響力，與她們的規模大小有莫大的關係。我們再看看歷史，便可更清楚。

美國在立國之初本有13個州，雖有所謂的聯邦政府，但她們之間的關係疏離，只有一份5頁紙的《邦聯條例》把她們拉在一起。這條例是美國立國的依據，但其實當時中央政府並無實權，既不可自行徵兵，對關稅也沒有話事權，總統有如周天子一樣，各路諸侯可以不理會他。當時英國與美國打貿易戰，以懲誡美國的不聽話，但美國中央政府卻是無法統一各州各自為政的貿易政策，十分被動。1783年美國從獨立戰爭中走出來，中央及州政府都財困連年，弱不禁風，中央政府無法抽稅，只能靠各州進貢。但其時州政府及中央政府都欠下巨債。

美國解決的辦法是在1789年出了一份《憲法》，中央權力大增，但州政府為何肯聽中央指點江山？當時的幾位開國之父，或稱為「聯邦人」的有識之士，想出了一條絕橋，便是聯邦政府答應為各州政府包底，替她們還清債務，當然這需要接受《憲法》中容許的中央政府有徵稅權。各州受到引誘，終於同意接受新撰就的《憲法》，美國便真正統一起來，其後國勢發展銳不可擋。到了1840年，聯邦政府放棄了替州政府財政包底的承諾，但這時聯邦政府力量已壯大了，州政府反對也無效。

歐盟關係鬆散 礙經濟發展

歐洲如何面對分裂帶來的問題？歐盟成立後所倚靠的方法是有統一貨幣，各國人民可自由到各成員國居住及工作，恍如在同一個國家，歐洲的國際影響力也就加強了。但歐盟有一重大缺陷，便是各成員國政府財政獨立，你用你的錢，你發你的債，與我無關。這樣一來，各國便又無法真正綁在一起，實力便始終處在美國之下，加上美國主導北約的軍隊，歐盟也只是聽命於人。

中國若非統一的大國，有無今天的國際地位及經濟發展？恐怕不會。舉幾個例子，歐洲一早已有高鐵，但發展程度比中國差遠了。究其原因，是火車從一國到另一國所涉及的班次票價，都是主權國話事，跨國坐火車十分麻煩，中國便無此問題。中國之能發展出世界最齊全的工業生產鏈，與其各省市都在同一的大市場可各自分工有莫大關係。歐盟成員國間雖無關稅，但各國利益不同，總是達不到中國生產鏈的發展程度。

由此看來，在國家競爭中，統一的大國實佔有重要的優勢。中國政府深明此理，對維持統一打擊分裂，不會手軟。支持分裂的會被視為漢奸。