增986新症確診數9日升10倍 明愛醫院爆疫 專家倡輕症留家

【晴報專訊】昨新增986宗新症，800人初陽，確診者在9日內升10倍，當局籲市民「靜一靜、諗一諗」，減省非必要活動。公院病床嚴重不足，逾210人檢測陽性者仍待入院，有人更等逾8日仍留家中。而4日內近百公院醫護染疫，明愛醫院更有小型爆發，5名長期病患者疑受臨床護理女導師感染。



政府專家顧問袁國勇倡輕症應居家隔離，無必要再在醫院治療。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港昨多986宗新症，當中1宗輸入，另有800人初陽。已分析的938宗病例中，有26宗疑染Delta，其餘料為Omicron。愉景灣廣場有8人感染，涉清潔工及店員等，要關閉消毒。食衞局副局長徐德義指，由大年初一至初九，確診激增10倍，促市民「靜一靜、諗一諗」，是否須減省平日活動。



再多8院舍爆疫



昨再多8院舍爆疫，累計20院舍中招。深水埗溫暖護老院多3人初陽，全院撤離；大圍東華三院莫黃鳳儀安老院有1院友初陽；元朗君悅護理中心有人快篩初陽；鑽石山東華三院何東安老院有員工中招；上水佛教李莊月明護養院有3員工和2院友染疫；葵涌騰達護老院有保健員中招；大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭有廚工染疫；保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心亦有2院友中招。



明愛醫院懷明樓12A的內科及老人科病房爆疫，到場視察的袁國勇相信院內有2源頭，首症的臨床護理女導師周一（7日）在病房向新入職護士教學時，疑「高聲講足5個鐘」致帶毒空氣微粒溢出口罩，感染5名63至100歲病人；1名護士與導師共膳後初陽。另1名護士與女導師無接觸，疑受另一確診病人感染。另同院有2護士感染，料與群組無關。

明愛醫院有5病人中招（資料圖片）





袁稱，女導師料受丈夫感染，其夫周一收強檢通知，2人快速檢測後陽性，女導師翌日喉痛，她講學時有戴口罩，且病房換氣量達每小時12次，惟5名染疫病人已年逾70、有長期病且無打針，故易受感染，病情亦不理想，當中2人處方瑞德西韋，1人病毒量低，2人已癌症末期僅紓緩治療，「再用藥恐再延長痛苦」。袁指明愛醫院本身只能收容50名新冠病人，現已超額住70人，壓力十分大。對應否暫停教學，他指新護士不上堂對病人壞處更多，且因醫護有戴口罩，倡公院職員上班前做快速抗原測試，陰性及戴雙口罩上班減風險。



4日近百醫護中招



除明愛外，昨再多22名醫護染疫，醫管局總行政經理李立業指，當中東區醫院先後有3病人和員工確診；而過去4日已有93名醫護中招；另有4名病人入院後初陽，病情穩定。



醫管局為肯定前綫人員辛勞，將擴展特別津貼的涵蓋範圍，除亞博館及北大嶼山醫院香港感染控制中心員工外，其他被調往支援的亦每日有500元或日薪20%的津貼，細節待定。



此外，一名94歲無打針老婦本周二入院時呼吸困難及心臟衰竭，疑染Omicron，至昨午約1時半病逝，是第5波第3名死者；另有3人危殆，6人嚴重，大部分無打針。而第5波中56%染Omicron和49%染Delta患者已打2針。



目前有1,306人正家居隔離，分布571個單位，以元朗區最多；而截至昨晚7時，有214名檢測陽性病人仍待入院，最長已等8日，現時患者住院中位數達10至12日。袁國勇指，現時輕症患者入院意義不大，倡改在家隔離。

下一頁 料下月高峰單日1.1萬宗 梁卓偉籲考慮封城