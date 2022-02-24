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25/02/2022

萬元電子消費券 陳茂波：使用期頗長 禁追租今年1月1日劃綫

#電子消費券 #陳茂波 #賣地
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　　【晴報專訊】政府宣布推出新一輪1萬元電子消費券，惟不少市民認為疫情下派現金更好，財政司司長陳茂波指，如重啓新計劃派錢會拖慢發放進度，強調消費券使用期「頗長」及可網購，即使已停用上次領取的支付平台亦可重辦，並考慮長者可以樂悠咭申領。對於已移民及因疫情未能回港人士，政府稱申請者須填報居住地，以確定合資格。

　　不少市民關注政府再派消費券會引發通脹，認為派現金更好，並認為收緊社交措施至4月底，領取後亦無消費意慾；亦有市民指已停用領取消費券的支付平台，擔心能否如期領取。

 

政府宣布推出新一輪1萬元電子消費券，鼓勵市民在疫情消退後消費。


　　陳茂波指，政府有上輪已登記市民的資料，派現金及消費券的分別在於「想盡快派到市民手上」，強調今次使用期「頗長」，即使屆時疫情未見頂，亦可網購。他又說，去年個別平台的表現要「打手板」，故派發第2期前，會審視加入其他支付工具，加强平台間競爭力，並透露考慮長者可以樂悠咭領取，細節日後公布。

　　另有立法會議員關注，已移民或因疫情未能回港人士可否領取，財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，難判斷離港人士是否等同移民，故只剔除持外國護照人士，及要求申請人聲明居住地，以確定合資格。陳說，會在第2期登記時考慮移民後是否仍合資格。

租金扣稅長期推行

　　財政預算案亦建議向「租樓族」設租金扣稅，陳指該措施打算長期推行，又說如市民買樓花後未收樓繼續租樓，會考慮納入措施。至於放寬按揭保險成數，他稱無意鼓勵市民置業，重申當局已評估，認為樓市不會重回97年後的泡沫情況。財庫局局長許正宇重申，措施非為「托市」，是希望協助有需要市民上車或換樓。

　　此外，政府將立法禁599F表列處所的業主，在6個月內以法律行動向租客追租，陳稱會以今年1月1日劃綫，此期間前的欠租業主可追討。對於「租霸」問題，他說不應視所有租客為「租霸」，認為不少業主手持2、3個月按金，「租客只是有拖無欠」。許稱，當局會重新立法，涵蓋針對性行業，包括幼稚園、零售業、洗碗業等，形容業主與租客並非對立，若商戶結業對業主亦有影響。

 

 

下一頁　新年度擬售13幅住宅地 引入限呎條款

轉載自: 晴報

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