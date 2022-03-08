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09/03/2022

26%遭侵犯時不足18歲 童年性侵受害人 平均12.8年後才求助

#性侵犯
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　　【晴報專訊】性侵陰影困擾受害者一生，暴力危機支援中心「風雨蘭」總結過去3年求助個案，發現26%受害者遭性侵時不足18歲，平均相隔12.8年才求助；若屬至親犯案，受害者甚至隔逾20年始敢開口求助。有「80後」於童年遭表哥侵犯，但母親卻不明白其求助訊號；有「00後」遭父親性侵，反被母親責怪，形成無形傷疤更難求助。

 

風雨蘭指出，有受害者遭侵犯逾20年後始敢開口求助。


　　風雨蘭指，在2019年1月至2021年9月收到1,052宗求助，當中26%人遭性侵時不足18歲，佔整體26%。童年性侵個案當中，受害人平均花4,676日（約12.8年）才求助，較成人個案的383日多11倍時間；若犯案者為家人親戚，受害人更要隔8,217日（約22.5年）才敢開口。

倘涉家人親戚施暴 逾20年始求援

 

風雨蘭總幹事王秀容（左）指，將9名受害人的經歷輯錄成《倖存者言︰九位童年性侵倖存者口述故事》，冀大眾了解性暴力受害者的創傷。（受訪者提供）


　　同時33%受害者與犯案者同住，70%受害者從未報警；犯案者身份最多為親屬（41%）、其次是朋友或同學（16%）；小部分人具有權威身份，如牧師、老師、社工、醫生等，佔整體1%至2%。

　　「80後」Pema指童年時遭表哥侵犯，雖早向母親傾訴，惟母親無法理解其求助信息，無追問及援助，間接令她持續遭侵犯︰「無形的疤痕不會比實體疤痕易消除，細個發生的事一定會記得，尤其是那種無助及對成年人失望的感覺，至今仍影響我和家人的關係。」

　　「00後」阿茵則因難忍父親持續性侵，向老師傾訴，母親輾轉得悉事件，卻反過來怪責她。「我成年後講番這段經歷，不時被問當年為何啞忍，質疑現在才揭露的動機，希望大家可明白受害人求助時面對的壓力和難以啟齒。」

轉載自: 晴報

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