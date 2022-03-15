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16/03/2022

增2.7萬新症多289人離世 港大推算358萬人已染疫

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　　【晴報專訊】昨增逾2.7萬人確診，第5波累計近75萬人感染。港大推算全港有358萬人染疫，料疫勢本月尾將緩和，至下月可望跌至日均千人確診；衞生防護中心承認每名確診者後或有3、4宗隱形個案，認為港大推算合理。

 

疫情仍高位徘徊，最新1周圍封2.8萬人陽性率達12%。圖為沙田隆亨邨善心樓圍封強檢。


　　港大又料全港將有5,102人死亡，其中安老院舍年逾7旬者在發病至死亡僅8日。

　　全港昨多27,756人感染，當中15,809宗由快測平台呈報；多289人離世，當中5宗殮房呈報，56宗屬滯後個案，死者年介19至107歲。殮房個案全為送院前已死，4人有長期病，餘下1名無長期病的57歲男曾有新冠病徵，在葵涌家中暈倒，救護車到場時已亡；其餘10宗較年輕個案多有智障、癲癇或晚期腎衰竭等，最年輕19歲男死者有血癌。

預測月底緩和 下月跌至日均千宗

　　港大醫學院公共衞生學院推算，截至周一全港有358萬人染疫，若維持現行防疫政策和社交接觸，本月尾疫情將明顯緩和，感染者在4月底可望跌至日均千人。團隊料全港將有5,102人死亡，當中安老院年逾7旬長者，由發病至死亡僅需8日，社區中同齡長者則為10.5日。另按八達通數據，過去周末市民出行水平回升，提醒或致疫情反彈。傳染病處首席醫生歐家榮指，近日疫情在3萬宗徘徊，最新1周圍封2.8萬人陽性率達12%，且按每宗個案有3、4名隱形患者計算，認為港大推算合理，促市民勿有錯覺以為疫情回落。

 

歐家榮


　　呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港感染人口升，群體免疫力隨之加強，外國經驗是每一波若放任自由感染，約3個月消退，而本港因有防疫政策，需時較久。但世衞指港府近期採用輕症居家隔離、疫苗通行證等都是「非常好的防疫措施」，並肯定中國物資援港做法。

　　另內地醫療人員今起將在亞博館參與治療，醫管局總行政經理劉家獻指因患者眾多，受限於場地人手，現未能為臥床病人沐浴，承認情況不理想，但會適時為病人換尿片、抹身及定時轉身防止褥瘡，相信內地團隊加入會令護理服務得到改善。

內地醫護今亞博工作

　　對公共醫療醫生協會會長凌霄志指內地團隊用中文作臨床記錄，但出院文件需本港醫生轉為英文上載，質疑醫管局「負最終責任」等同要本地醫護把關，醫療效率或不升反降。劉稱內地人員均是精英，部分人懂英語，設中文界面只為便利流程，且局方過去亦曾以「名譽僱員」身份僱用大學和私家醫生，以此方式僱用非新事物。

　　醫管局的「隔離護理觀察系統」昨晚啟用，以便社區及隔離營患者申報體溫低、胸腹痛等病徵及呈報快測結果；當局提醒一般巿民勿使用。另私院聯會指13間私院將撥千張床收容公院病人，其中港怡醫院會支援青衣西南體育館暫託中心；浸會醫院今起開新冠門診。

 

 

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轉載自: 晴報

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