消委測試 1樣本冒煙着火籲停用 電燒烤爐500元 勝2000元

【晴報專訊】近年家居版BBQ電燒烤爐大熱，消委會測試11款樣本發現，有7款出現不同程序安全隱患，如手柄過熱、絕緣距離不足等，其中1款在模擬保護裝置失靈下，操作約3分鐘即冒煙及着火，機電署籲市民停用。而測試表現與售價亦不一定成正比，一款售500元的燒烤爐總評分更勝過逾2,000元的貴價貨。

消委會以煎漢堡扒評估樣本的燒烤表現，各樣本煎煮的漢堡扒溫度均勻度表現不一，最高與最低溫度相差2度至18.7度

消委會測試11款電燒烤爐，售價由359元至2,499元，4款為接觸式電燒烤爐、3款為無煙燒烤爐，結果有7款未能通過部分安全測試，有燙傷或觸電風險，已交機電署跟進。其中「大宇Daewoo」一款無煙燒烤爐，在模擬保護裝置失靈下，以1.15倍的額定輸入功率操作時，約3分鐘後開始冒煙及着火，並燒溶爐內塑膠物料；及平均油煙釋出量亦較高，長期吸入或影響健康。



7款未能通過部分安全測試



另有5款樣本的部分位置，如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等，其溫升較標準上限超出6.9度至27度，易有燙傷風險；3款樣本部分內部帶電位，與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，較標準少約0.4毫米至2.5毫米，易有短路、漏電及過熱等問題；1款樣本的地線長度則不足；另有1款樣本機身底部設有細孔，測試棒可從中觸及內部零件，有潛在觸電風險。此外，4款樣本預熱後的溫差均超過70度，反映熱力分布不均。



兩樣本同獲評4星半



消委會以煎煮漢堡扒評估樣本的燒烤表現，結果各樣本煎煮的漢堡扒，溫度均勻度表現不一，最高與最低溫度相差2度至18.7度，售價最高達2,499元的電燒烤爐，漢堡扒之間的溫度相差達15度，相反只售359元的電燒烤爐，漢堡扒的溫度較均勻，差異只有3.5度。



另外，售848元的「象印Zojirushi」電燒烤爐及售500元的「億世家Echome」電燒烤爐總評分最高，同為4星半，其安全程度、預熱表現均較好，勝過逾千元的產品。

機電署呼籲市民停用Daewoo牌一款型號為SG-2717C無煙燒烤爐（政府新聞處）



機電署呼籲市民停用「Daewoo」牌型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐，受影響批次於去年6至9月在港發售。「大宇Daewoo」代理商指，該型號已獲安全證書，食物所接觸的物料亦符合國家食品安全標準，已委託獨立實驗室測試，無發現安全問題，對消委會測試結果感疑惑，但會按機電署要求回收及更換首批出售的產品。已購買的市民可聯絡供應商。