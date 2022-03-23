臨時失業支援 首日申請逾6.5萬 林鄭認有遺漏

【晴報專訊】政府推出多項援助撑經濟，其中臨時失業支援昨首日接受申請，已接逾6.5萬宗申請。特首林鄭月娥承認，各項計劃難百分百涵蓋各行各業，失業支援會盡量寬鬆處理，會再檢視保就業受惠行業安排，又強調防疫基金對前綫清潔及保安津貼會一視同仁，「再漏咗就要補」。



臨時失業支援受惠者可獲一筆過1萬元，有市民昨冒雨到在旺角、觀塘及大埔等5間中心申請，其中旺角預約滿額，有市民撲空。政府發言人指，截止昨晚6時已收到6.58萬宗申請。

在觀塘巧明街的服務中心，昨晨9時許已有市民排隊查詢臨時失業支援。



保就業受惠行業或再微調



在立法會答問大會上，議員顏汶羽關注就業不足的市民未能受惠於失業支援，林鄭月娥承認「好難全面百分百涵蓋」，會盡量寬鬆處理，在職家庭津貼亦已大幅下降工作時數要求，市民也可應徵抗疫相關的短期職位。



議員黃國則關注，派發工商貨件的速遞公司同樣受疫情影響，但被「保就業」剔除出受惠行業，又促將失業支援的原本收入上限增至5萬元。林鄭指，中小企速遞公司應可合資格，立法會批准前會再考慮微調，但指「平時賺得多」的市民則不應協助。她承認，抗疫前綫津貼「漏極都未補晒」，但強調會一視同仁。



議員麥美娟指，目前不少市民染疫後未能入院，無法領5,000元入院津貼，關注可否放寬甚至取消要求。林鄭指，已放寬到入住社區隔離設施亦可領取，但指市民未能上班應可取病假及有保障，若確實「手停口停」則可申臨時失業支援。