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28/03/2022

「懶人基金」累達867億 強積金預設投資策略 較多年輕成員持有

#懶人基金 #強積金 #強積金預設投資策略
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　　【晴報專訊】積金局於2017年4月1日推出了強積金預設投資策略（DIS），因有助不懂投資或沒時間打理強積金的計劃成員，而被稱為「懶人基金」。積金局主席劉麥嘉軒昨在網誌稱，截至去年12月底，DIS投資資產累計達867億港元，按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，當中29歲及以下成員佔整體32%。

 

積金局指，以DIS投資的強積金帳戶有較多年輕成員，29歲及以下佔32%。（資料圖片）


　　劉麥嘉軒在網誌稱，當初推出DIS是回應強積金計劃成員對強積金基金收費高、選擇難的關注，冀為計劃成員提供更佳的退休保障；目前總數1千萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶投資於DIS或旗下2個基金，按DIS投資的強積金帳戶亦較多年輕成員，29歲及以下佔32%，60歲及以上約佔10%。

　　對於DIS為何受歡迎，她認為與投資回報有一定關係，因截至去年底，DIS旗下2個基金的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，除高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別達5成及2成半；且會隨成員年紀增長逐年調整投資於股票及債券的比重，以減低成員接近退休年齡時面對的風險。

面對目前市況應保持冷靜

　　她又提到，疫情及經濟環境雖會影響相關投資，但強積金屬長達數十年的長綫儲蓄投資，呼籲成員面對目前市況應保持冷靜，切忌嘗試捕捉短期市場走勢，以免得不償失。

 

轉載自: 晴報

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