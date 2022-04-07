李家超請辭 準備參選特首 選委：中央唯一屬意人選

【晴報專訊】下任特首「真命天子」呼之欲出，政務司司長李家超昨正式向行政司官請辭，並表明只待北京批准免職，將參加特首選舉，會盡快交代下一步工作。

李家超昨指一旦辭職獲批，會盡快交代下一步工作。



有選委指，獲告知李家超將是中央唯一屬意人選，全國僑聯副主席盧文端亦指他適合擔任特首，認為疫下一人參選較合適；多名選委都大讚李家超的能力。一度被視為大熱參選的財政司司長陳茂波，祝願李「一切順利」。



特首林鄭月娥昨晨回應傳媒時指，那一刻她未收到任何官員請辭，又指不便評論特首選舉事宜，卸任後動向亦是私人問題不回應；惟到下午近3時，政府發稿指李家超已請辭並即時休假，按《基本法》要先得中央同意免去職務，但無交代司長署任安排。



李家超到傍晚見傳媒以中、英文讀出聲明，表明一旦得到中央批准辭職，打算準備參選，感謝林鄭先後委任他出任保安局局長及政務司司長，又感謝曾共事的立法會議員、公務員、其他機構以至是香港市民，對過往在政府服務超過40年感光榮，一旦辭職獲批，會盡快交代下一步工作，未有回應記者提問便離去。



現年64歲的李家超一旦當選，將成為上任時年紀最大的特首，亦是首名紀律部隊出身。他當年在九龍華仁中七畢業後，本獲港大取錄，但因家庭原因決定投身警隊，後自學取得澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士，又曾獲警隊保送到英國深造。



盧文端：夠硬淨 適合人選



昨晨有多名選委到中聯辦，有選委其後指，李家超將是唯一獲中央支持人選，其中盧文端指李是適合人選，認為他有親和力、夠硬淨，指中美博弈格局下，香港需有硬淨的特首；又稱香港疫情仍嚴峻，距離選舉時間有限，實行一人參選的「澳門模式」會較合適，且目前候選人要宣傳亦較困難。

盧文端指疫情仍嚴峻，一人參選會較合適。



基本法委員會副主任譚惠珠亦指，李家超是合適接任特首人選，他熟悉國家安全工作，相信他得到中央信任。



全國政協常委唐英年稱，李家超從警隊出身及後擔任問責官員，能力經得起剛性考驗，應對疫情期間亦全力統籌防疫抗疫，積極推展與內地通關，認為他為人務實、接地氣，將有助凝聚社會共識。



人大政協界選委、長江集團主席李澤鉅則無評論個別人選，僅指新特首應要令香港安定繁榮，因有安定社會才能有繁榮發展，又期望新特首可令香港人「住好些」。



曾任李家超上司的保安局前局長、立法會議員黎棟國指，昔日跟李共事時已感覺他「能力高、果斷、做事仔細」，雖然外界認為他「只識做警察」，但管理數萬人警隊同樣是學問，認為無人可「周身刀，張張利」，惟強調是否提名李仍言之尚早，又謂即使只有1人參選，同樣要經選舉考驗。



劉兆佳：無派系背景 有利改革



全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，李家超優勢在於在平息暴亂期間展現勇氣，加上無政治派系背景及利益集團糾葛，有利履行對中央責任及推進改革與創新，相信中央會助他組班。



本身同樣被指有機會參選的財政司司長陳茂波在社交網站發文指，欣悉李家超已辭職並擬參選，祝願他一切順利。



今屆選舉下月8日投票，政制及內地事務局局長曾國衞昨稱，投票暫定於當日上午舉行，局方正考慮拉長原定2小時的投票時間，並要求選委分時段投票，以便分散人流，防控疫情。