增1272確診新低 今公布放寬防疫

【晴報專訊】疫情拾級而下，昨多1,272人確診，再創新低。港府今會公布放寬社交距離措施細節，特首林鄭月娥強調，無空間提早放寬，最早仍是下周四（21日）實施首階段放寬，並預期陽性個案將無可避免增加，而未來以6個方艙設施作社區隔離之用，認為足以應付新一波疫情。



本港昨多1,272人確診，12宗輸入個案，由上海、新加坡等地抵港。連同滯後個案，昨多62人病逝，年介56至106歲；第5波累計118.2萬人感染，病死率達0.739%。



全民快測錄3132宗 65%無病徵



政府總結3日全民快測結果，共揪出3,132人陽性及2,578名密切接觸者。有65%患者無病徵，男女比例相若，年介0至96歲，年齡中位數為39歲，18%人年逾6旬。



林鄭月娥指，全民快測揪出逾2,000名隱形患者，可想像他們若未被識別，社區將有更多隱形傳播鏈。對比數據，前日揪出1,433宗確診，較上月21日的逾1.4萬宗相差9成，連同污水定點監察、圍封強檢陽性率、港大時點患病率等監測均同步下跌，與高峰相差82%至97%，亦與快測結果脗合。



另港府今將公布放寬社交距離措施，林鄭指，除師生、DSE考生外，或要求參加較高風險活動人士做快測；衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，若活動涉除口罩、人多聚集等已屬高風險。



林鄭坦言，放寬必有風險，預期人流將上升，在Omicron主導環境下整體陽性率無可避免趨增。但她強調，社交距離無提早放寬的空間，最快下周四起實施首階段，且口罩令及限聚令仍會持續一段時間；而日後會以6個方艙設施作主要隔離點，配合分層隔離，相信足以應付下一波疫情。



6個方艙設施 足應付下一波



食衞局副局長徐德義指，復活節一連四日長假明展開，明白市民想外出，但目前未可鬆懈，以免反彈。創科局局長薛永恒指，下月初會公布康復者二維碼平台安排，以便他們進出疫苗通行證限制場所。



另外，3至11歲兒童於今早8時起可預約打第3針科興；60歲以上可預約打第4針。

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