薪酬趨勢指標最高7.26% 公僕有望加薪 人力顧問指脫離市場現實

【晴報專訊】公務員薪酬趨勢調查結果昨出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，委員會認為已如實反映市況，政府指會考慮本港經濟及公僕士氣等因為再決定。過去兩年公僕凍薪，有工會僅期望加幅可追回通脹。有人力顧問則認為加幅驚人，私人市場難跟足，亦有人認為要視乎下半年經濟而定。

李鑾輝

今年薪酬趨勢調查參考111間企業在去年4月到今年4月的薪酬變動，各級公僕薪酬趨勢總指標達3.2%到8.3%，扣除遞增薪額後為2.04%至7.26%（詳見表）。薪趨會主席李鑾輝指，去年經濟增長6.4%，雖然年初受第5波疫情影響，但逾6成公司農曆年前已決定加薪，加上凍薪兩年，若經濟反彈，薪酬調整必會上升。

華員會：只望追回通脹

高層公僕加薪幅度或達到回歸以來最高，李估計，過去一年私企高層人員流動較大，企業以銀彈留人，又強調數據涵蓋13萬僱員，相信如實反映市況，惟承認有滯後。公務員事務局指，薪趨會下周會再審核，而行會將全盤考慮經濟狀況、政府財政、職方要求及公務員士氣等因素再決定。

公務員事務局指，行會將全盤考慮經濟狀況、公務員士氣等因素再決定加薪幅度。

薪趨會委員、高級公務員協會主席李方沖稱，去年經濟已有復甦，對結果不意外，第5波影響亦會在下次調查反映，望當局尊重機制。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則指，公務員亦面對人手流失，加上要兼顧參與抗疫，冀政府如數加薪，亦望市民體諒。

惟另一薪趨會委員、華員會會長利葵燕認為，調查未反映市民失業或無薪假等情況，參考價值不大，華員會今年無參與討論，會另向當局提交建議，強調只望薪酬追回通脹，會與市民共度時艱，不希望薪酬調整問題分化社會。

周綺萍：脫離市場現實

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指調查結果脫離市場現實，本港僅在經濟旺盛年份才可加薪4至5%，目前不少行業未完全復甦，肯定無力隨公僕加薪，建議政府要考慮貼近市況，並預留資源刺激經濟，讓社會更易接受。環球管理諮詢董事總經理李漢祥則指，私人市場明年加薪幅度取決於下半年經濟，只要本港走出疫情及局部通關，經濟可望短時間反彈，打工仔薪酬有望加至調查的幅度，尤其高層僱員近年一直面對人手短缺。

勞聯立法會議員周小松促政府適度加薪，鼓勵公務員士氣，另一議員林振昇指，政治委任官員薪酬調整已「解凍」，政府應按指標加薪，免予人「肥上瘦下」之感。