未來5年推6大項目 資金未回籠 市建局或陷逾$150億負現金流

【晴報專訊】市建局過去一年踏入「收成期」，現金儲備達300億元，但行政總監韋志成昨預告，300億元幾乎要悉數用於6個新大型項目，倘未有資金「回籠」，市建局或陷入超過150億元的負現金流，會在合適項目採用新規劃工具，釋放土地潛力之餘，可累積充足的資源儲備。

市建局指300億元儲備須用於未來5年應付6個項目的龐大開支，圖為其中土瓜灣道／榮光街發展計劃。（資料圖片）

韋志成在網誌稱，去年7個已完成清場的項目已相繼推出招標，收回200億元前期款項，連同原有100億元儲備，2021/22年度結束時，現金儲備高達300億元，惟「收成期」在西營盤及土瓜灣的3個項目推出招標後結束。

行政總監韋志成（資料圖片）

韋續稱，市建局未來5年要應付6個項目的龐大收購開支，包括土瓜灣盛德街、九龍城沙浦道、旺角地士道街項目、土瓜灣道／榮光街發展計劃、靠背壟道項目及深水埗兼善里項目，6個項目涉及收購及補償開支近300億元，幾乎用盡上述儲備；另本年度兩個重建範圍涉收購超過1,500個住宅單位業權和200間地舖，料兩、三年後會進入收購周期高峰，若數年後未有項目可收回前期款項，局方將出現負現金流，最高超過150億元。

適時用新規劃工具釋放土地發展潛力

面對收購及建造費高昂、資金「回籠」慢，加上疫情反覆的新常態，韋強調要做好各方面工作，未來會使用融合策略，透過整合重建、復修、保育及活化，不單處理樓宇老化失修，更會一併由規劃層面，解決地區基建和社區設施過時問題，已按此新策略制定未來5年的業務綱領及獲政府批准。

他稱，市建局會在合適項目率先採用油旺研究建議的新規劃工具，釋放土地發展潛力，同時累積充足資源儲備，支持大型更新規劃方案，達致市區更新可持續發展。