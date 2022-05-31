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31/05/2022

李家超獲正式任命特首 習近平讚愛國愛港敢擔當

#李家超 #國務院 #習近平 #愛國者治港
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　　【晴報專訊】在北京的候任行政長官李家超，昨晨在中南海紫光閣，接受國務院總理李克強頒發國務院令，正式獲任命香港特區第6任行政長官，到下午獲國家主席習近平接見，習近平讚揚李家超「愛國愛港，敢於擔當」，中央對他充分信任，相信新政府會為香港帶來新氣象。

 

新選制須長期堅持

 

習近平（右）指中央對李家超（左）充分肯定和信任（港台圖片）

 

　　國家主席習近平昨下午於釣魚台國賓館接見李家超，習先戴上口罩跟李合照，又祝賀他成為新一屆行政長官。他讚揚李愛國愛港、敢於擔當及積極作為，就維護國安和香港繁榮穩定作出貢獻，強調中央對他充分肯定和信任；習又謂香港回歸25周年，盡管經歷許多風雨，但一國兩制取得舉世公認的成功，而香港實現「由亂轉治」後處於「由治及興」的關鍵時期，相信新一屆政府能為香港帶來新氣象，為香港發展譜寫新篇章。

 

　　習又提到，香港過去一年先後落實3場選舉，實踐證明新選舉制度對落實愛國者治港發揮決定性作用，符合一國兩制和香港發展需要，須倍加珍惜、長期堅持。

 

　　而李克強昨晨在中南海紫光閣接見李家超，副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍、國務委員肖捷和李家超夫人林麗嬋亦有出席，期間由韓正宣讀國務院令，正式任命李家超為第6任行政長官。李克強重申，中央會一如既往全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的基本方針，全力支持特區政府依法施政，以更好融入國家發展大局，並期待新一屆政府能廣泛團結香港各界，鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位，同時做好防疫工作，解決民生難點和痛點，讓市民過上幸福美好日子。

 

　　李家超稱，對獲任命深感榮幸，會全力以赴，不負中央信任和市民期望，又謂今年作為香港回歸25周年重要時刻，明白肩負責任重大，會忠誠堅毅帶領特區政府按照《基本法》全面準確落實一國兩制、港人治港。

 

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習李的公開發言沒太大驚喜，主要表明對李家超的信任和支持，並認定香港平穩得來不易。但習提到要長期堅持新選舉制度，或令要求重啟政改人士失望。

 

　　李家超料今日與夏寶龍會面之後返港。消息指李家超此行亦有向中央提交新班子名單。

 

轉載自: 晴報

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