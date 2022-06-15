次階段消費券 八達通$2.5億回贈吸客 首百萬用戶儲滿8印花獲$50

【晴報專訊】政府鼓勵市民在第二期電子消費券「轉會」，以便享盡優惠。現有平台之一的八達通即宣布，將推2.5億元現金回贈，只要單次消費滿200元即可獲印花1個，首100萬名用戶儲滿8個印花即可獲50元現金，現有用戶更可先獲5個印花。

八達通稱現覆蓋逾16萬銷售點，歡迎新客轉用。同為現有平台的支付寶香港則指有競爭才有進步，會加推優惠吸客。

李玉兒（左）指八達通覆蓋各行各業逾16萬銷售點，為吸引因素，中為八達通行政總裁李俊明，右為八達通營運總監甘志深。

消費券新增2平台，加上容許「轉會」料令各營辦商出招搶客，競爭更激烈，其中八達通將推消費儲印花換儲值額，公司營業及市務總監李玉兒指，2.5億元現金獎賞不需經抽獎或在指定地點才能使用，市民自行增值消費同樣可儲印花，相信更吸引和實際，且八達通覆蓋各行各業逾16萬銷售點，「唔需要專登諗用喺邊」，亦是吸引因素。

強調分3期派發為政府安排

去年7成市民選用八達通收消費券，若不「轉會」便可先獲5個印花，可更快獲得50元儲值額。對是否有意「留客」，李玉兒稱，望答謝港人25年來支持，會推迎新優惠吸引市民「轉會」。

八達通將推迎新優惠吸引市民於次階段電子消費券「轉會」（資料圖片）

對八達通可否提高3,000元儲值上限，以便作大額消費，營運總監甘志深指，正審視相關法規，相信實名認證的八達通卡可達成，但料最快年底才成事。李強調，分3期派發是政府安排。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩昨稱，本港有10多萬商戶接受支付寶，認為有競爭才有進步，會推更多優惠。WeChat Pay HK亦指稍後公布優惠安排。

不符資格者會收短訊 可覆檢

政府將限制永久離港者領消費券，財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，當局會審核所有申請，不符資格者會收到短訊，但他們可提供理由作覆檢，如留學及工作假期等。至於同時放寬持簽證來港者，如專才或來港升學等獲半額，但不包括外傭。王解釋做法是考慮法例安排，並顧及財政承擔。