習近平心繫香港 葉國謙料有領導人七一訪港

【晴報專訊】下周五是七一回歸25周年，《人民日報》前日發表文章指，國家主席習近平自在閩、浙工作期間已關心香港，後來亦負責港澳事務，相信他一直牽掛香港發展，引用習講話提到香港要融入國家發展大局，總結過去25年經驗，本港定能再創新輝煌。

習近平（資料圖片）

政界明起閉環 立會下周大會取消

有獲邀出席七一慶典的政界人士已獲通知，明起要閉環管理。港區人大代表葉國謙指，相信有國家領導人來港，或只即日來回，不會接觸市民，認為別具歷史意義；另一人代田北辰亦估計，有「領導中的領導」來港，個人期望是習近平主席，指任何領導來港都是好事。

政府昨晚公布，候任政務司司長陳國基及候任商經局局長丘應樺，因太太和朋友初確而被列為密切接觸者須檢疫，2人本周日曾出席新班子亮相記者會，2人暫快測均陰性。翻查資料，已打2針的密接可在檢疫第6、7日快測，若陰性可離開，料能趕及七一前完成檢疫。立法會昨稱，因應議員獲邀出席官方活動，下周三大會會議將取消，議程順延至7月6日會議處理。另據報參與回歸核心保安的千名警員都需閉環，並料可獲發最少約3萬元超時津貼。警方回應指部署屬行動細節不會公開。

另康文署稱市民本周六早上可在各區康體通櫃枱及網上預訂系統，先到先得免費預訂七一當日康樂設施；另科學館和太空館常設展廳亦免費開放。港鐵下周三起連續3個周二在MTR Mobile舉行抽獎，登記用戶有機會贏取全年免費車票、單程票或商戶禮券等7.5萬份獎品。