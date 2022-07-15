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15/07/2022

曾志健等4人被「賣豬仔」長髮應訊 揭社交頻道助潛逃 匿無窗工廈逾年

#曾志健 #反修例示威 #潛逃 #賣豬仔 #人血饅頭 #眾籌
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　　【晴報專訊】2019年10.1荃灣反修例示威中，遭槍擊的中學生曾志健，前日與另3人在西貢被捕，消息指4人正準備偷渡到台灣。警方昨拘捕1名34歲男倉務員涉協助罪犯，並揭發有社交頻道曾游說4人付款逾40萬安排潛逃，期間助4人匿藏在環境惡劣，荃灣的無窗工廈單位，僅提供食物充飢，轉移藏身點時被封入紙箱，國安處形容「賣豬仔」。

 

警方指曾志健等人被捕時十分消瘦和憔悴，「唔多似十幾二十歲年輕人」。

 

　　案中4人分別於區域法院及東區裁判法院提堂；其中3人長髮披肩、目光呆滯，還押至9月13日再訊。

 

　　消息指，警方接綫報指曾志健與另3人準備循水路往台，前日凌晨趕到西貢北潭涌巴士站拘捕4人，被捕時身上有衣物和一些台幣，昨仍有警員在現場附近搜證。

 

　　曾志健於2019年案發時為荃灣公立何傳耀紀念中學中五生，當日涉在荃灣海壩街襲警，當時被警員近距離開槍制止，後被控涉1項暴動罪及2項襲警，自前年10月1日起缺席聆訊。

 

轉移地點時藏身紙箱 西貢被捕

 

　　同樣前日被捕的23歲學生馮清華則被控1項暴動罪，另一名16歲黃姓少年則被控暴動、在身處非法集結使用蒙面物品、非法囚禁及有意圖而傷人共4罪，馮和黃分別由去年及前年起缺席聆訊，法庭向3人發拘捕令。

 

　　3人昨由警方押解至區院應訊，昨被押上庭時見3人腰纏鐵鏈，雙手有手銬；而各人均束長髮，庭上神情呆滯，未有申請保釋，案件押後至9月中再訊，以待曾志健索取法律意見；另2被告則申請法援。餘下1名被捕的王愷銘則在東區裁判法院提堂，他當庭認罪，案件押後下月31日再訊。

 

　　警方國安處高級警司李桂華昨指，案件涉國安風險，故由國安處接手調查，發現有社交頻道成員自2020年起游說等候審訊人士棄保潛逃，並要求他們預繳費用，而被捕4人曾到美國領事館尋求庇護失敗後，獲安排藏身在荃灣工廈內，但環境惡劣，在無窗空間生活逾年，期間無外出，僅間中獲發食物充飢。

 

　　李續指，頻道為免4人被警方發現，曾先後安排最少3個藏身點，但轉移時做法「不人道」，如將他們封在紙箱裝成貨物，又不告知目的地，形容如同「賣豬仔」。

 

付$40萬無安排偷渡 被捕倉務員送食物

 

　　他稱，4人曾共支付40多萬元，但未見有人獲安排離港，反而部分頻道成員已前往英國，後藏身位置無再交租，4人亦無再獲發食物，只能靠自身僅餘積蓄買糧，至前日被捕。他稱，4人被警方發現時長髮披肩，十分消瘦和憔悴，「唔多似十幾二十歲年輕人」，又謂即使被捕人曾犯案，見其遭遇都感難過和驚訝。警方昨拘捕一名34歲倉務員，相信是頻道在港的「跑腿」，負責為4人送食物，又指已鎖定近10人，部分人已離港，將通緝他們。

 

被要求拍片眾籌 警批有人食「人血饅頭」

 

　　李桂華指，涉案頻道在海外的成員曾勸說4人拍片，講述自己生活困苦從而眾籌生活費，有關片段僅在「外國眾籌網站」看到，最終未有款項到4人手上，形容有人食「人血饅頭」。他強調，市民捐款不但未必能幫助被捕人，自身同樣可能構成協助罪犯。

 

　　執業大律師陸偉雄指，「協助罪犯」定義廣泛，若市民明知有人正被警方通緝，仍提供協助已構成犯法，「畀杯水佢飲都可能係」。至於可否以不知道眾籌目的或受助人身份為由抗辯，他稱要視乎環境證供可否證明捐款意圖。

 

 

轉載自: 晴報

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