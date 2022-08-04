佩洛西訪台 華春瑩：非常醜陋政治鬧劇 解放軍軍演3天海空封台

【晴報專訊】美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，牽動台海局勢，解放軍今午起一連3日展開圍台軍演，昨午已有導彈驅逐艦現身花東外海。台灣軍方形容，軍演等同「海空封鎖」，當地政府舉行跨部門會議應對，民間亦有人急尋防空洞位置。

華春瑩

在北京，外交部發言人華春瑩昨午斥佩洛西訪台是非常醜陋政治鬧劇，中方反制「該有的都會有」；有學者認為陸方軍演將更頻繁，以「漸進統一」應對「漸進台獨」。

佩洛西

佩洛西前晚抵台後，新華社隨即指解放軍今起一連3日，在台灣外海6個地點舉行軍演及實彈射擊，其中與台灣陸地最近距離不到10海里。台方昨發現兩艘大陸導彈驅逐艦及22戰機靠近。台國防部指，軍演無異於海空封鎖，強調「備戰不求戰，應戰不避戰」。

桃園國際機場今取消約51航班，包括往返香港航班，但強調是受疫情影響。台交通部昨急商更改航空路綫和飛行高度，又與日本及菲律賓協調替代路綫；另警告船舶要繞道進入7大港口。

台行政院昨晚舉行跨部門記者會，指確保政府及社會運作如常，航班和海運都只需避開軍演區，影響不大，又呼籲嚴防假消息。但在俄烏戰爭陰霾下，有網民急查島上防空洞位置，有指台北有4,600多個避難所，足以容納台北4倍人口。

正在外訪的國務委員兼外長王毅質疑，佩洛西訪台是「徹頭徹尾的鬧劇」，揚言「玩火者絕無好下場」。華春瑩則指，中國反制將是堅決有力和有效，讓美方及台獨勢力持續感受到，又指美政府放任縱容佩洛西訪台是令局勢緊張原因。

台灣軍方自70年代加強島上東部軍事部署，以應對西部面對解放軍第一波攻擊的風險。而1996年台海危機，陸方軍演主要集中於台灣西部、東北部及西南部，今次首次延伸到東部及東南部。

專家：演習不再有區域限制

內地《環時》引述匿名軍事專家指，解放軍日後在台海演習將不再有區域限制。香港智明研究所總監許楨分析，大陸採用「漸進統一」應對「漸進台獨」，不一定攻打台灣，但軍演位置會成未來軍演的新起點，藉以說明有實力捍衞領土，甚至參考南海及釣魚台情況，趕走外國船艦，但未來發展則要視乎美國如何回應中方新舉措。有不願具名的本地軍事評論員指，今次軍演雖有「懲罰」意味，但相信擺姿態居多，「真打唔會出聲要打邊度」。

佩洛西昨晨先到立法院交流，其後與台灣的領導人蔡英文會面及午宴，期間獲授勳章，之後到訪景美紀念園區的人權博物館，與早前由大陸獲釋的李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基及民運人士吾爾開希會面，之後結束19小時行程，昨晚抵南韓訪問。