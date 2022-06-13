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13/06/2022

拉美再現鐘擺效應 拜登未能審時度勢

#委內瑞拉 #拜登 #哥倫比亞 #瓜伊多 #美洲峰會 #拉美
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　拜登在剛結束的美洲峰會踫了一鼻子灰，難道他和其幕僚花了太多時間在印太地區，未有掌握拉美地區的最新形勢嗎？近年拉美再次出現鐘擺效應，在政治上從右往左跑，一國接著一國，教人目不暇給。而這個月的哥倫比亞和10月的巴西大選，更會為這個變化帶來最後的定調。如果這兩國左翼候選人勝出的話，那麼，拉美左翼便會出現整體回歸，這對中美在拉美地區的博奕將有著很大的影響。
　
　　拉美左翼回歸意味著甚麼呢？就是向門羅主義說不，拒絕做美國的後院，他們並會團結一致，勢要奪回拉美的主權。因此，拜登此時竟仍然如以往般君臨其下，按美國標準揀選可出席美洲峰會的國家，那必然自招其辱，未能修復和拉美的關係之餘，反之把南北美洲的距離愈拉愈遠呢！
　
　　美國可能真的想不到，與她關係最堅實的哥倫比亞，過去可謂是無條件跟隨她，屬少數國家避過千禧年拉美的「紅色浪潮」，怎麼今次卻讓左翼聯盟的候選人佩特羅罕有地能突圍而出，在首輪投票中取得最多選票，大家都相信他在第二輪投票中順利勝出。
　
　　至於有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，他執政成績差強人意，極有可能在今年年底的大選中墮馬，由前左翼工人黨總統勞拉取代。如是者，拉美便正式開啟新一輪左翼執政周期。最為高興的應是委內瑞拉總統馬杜羅了。他可算是唯一從千禧年的「紅色浪潮」走到現在的領導人，自接替已故查韋斯的總統職權後，便成為美國要顛覆的重點對象，一直受制裁及孤立，以及遭到其他拉美右翼陣營的擠壓。
　

 

委內瑞拉 (iStock)

　
　　最不堪的是，數年前歐美公然扶植委國反對派領袖瓜伊多，更慫恿他自組臨時政府，並承認他為臨時總統。怎知這位沒經過選舉便受到歐美大國黃袍加身的瓜伊多，近年突然好像彗星殞落一樣。原因是他得不到軍方支持，選民對他反應冷淡，反對派也唾棄他，令他陷入孤掌難鳴的處境。
　
　　瓜伊多是西方典型拔苗助長的反對派領袖，自然缺乏紮實的民意支持。或許選民開始時在情緒上會把希望投射到他身上，但這位反對領袖毫無建樹，說話空洞，這也算了，最令選民難以忍受的，就是他竟然呼籲美國加大制裁，更要求美國出兵，這觸踫了南美人民民族感情最敏感的神經。
　
　　國家雖然不濟，可是也不願回到失去尊嚴的殖民時代。選民不滿馬杜羅，但如迎來一位賣國賊，那豈不更是情何以堪？！人民一心盼望經濟有轉機，對政客之間的鬥爭已感十分疲累。委國選民在去年選舉中投向執政黨，並不表示支持他們，而是要向反對派的做法說不。
　
　　現在，歐盟已很明顯對瓜伊多打退堂鼓，毋寧投資在一個破爛的反對派領袖身上，倒不如實務一點，重拾與委國的合作機會，但拜登仍執意於瓜伊多，視馬杜羅政府為拉馬地區頭號敵人，以獨裁為由，把委內瑞拉連同古巴和尼加拉瓜踢出美洲峰會，但諷刺的是，其實委國和尼加拉瓜所採取的都是美式總統制，一人一票選總統，比美國還要民主。
　
　　美國對委內瑞拉的敵視，主要因為該國於千禧年牽頭帶來一場廿一世紀社會主義革命，染紅了大部份中南美洲國家，最後由於零八年全球金融海嘯和油價急跌，也加上管治失誤，革命無奈退潮，右翼抬頭，只有委國獨撐。
　
　　不過，今次左翼再次上台，整個大環境與上次「紅色浪潮」已不一樣了。上次人民滿腔熱情擁抱革命，今次則主要對不濟的右翼政府和社會不公加劇感到憤怒，加上沒有被處理好的疫情令經濟滑入危機，都促使鐘擺效應再現，左翼回歸，但他們現在所面對的考驗明顯比上次大得多，能否滿足選民的期望？看來前面是一條極為艱辛之路。

 

 

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