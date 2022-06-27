軍事化世界，沖繩的悲歌

由歐美30國組成的北約，將於本月最後兩天在西班牙舉行，日本、韓國、澳洲和新西蘭領導人也首次受邀出席，看來北約之手已慢慢伸向亞太地區。西班牙有群眾上街抗議北約軍事化世界，呼籲美國停止借北約擴張軍事基地。說到美國軍事基地，當今世上以日本最大，日本中又以沖繩最多。今年是沖繩「回歸」日本50周年，當地有大型反思活動，其一頁血淚史再被討論。

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我曾多次出入沖繩採訪當地的美軍基地，當地人對基地的抗議最為激烈。沖繩佔日本總面積不到1%，卻擁有全日本74%的駐日美軍設施，33座美軍基地遍布整個沖繩島，令人咋舌。沖繩反美軍基地的抗爭者，為我詳細解釋他們抗爭的理由。他們說，沖繩愈是軍事化，東亞也愈是置於潛在的戰爭危險狀況。

環顧全球，美國所設立的基地，全部都是戰略據點；沒有一個國家如美國，可以在別國國土上擴展自己的軍事力量，這是美國維繫世界霸權、主導國際政治秩序的關鍵所在。美國要支配亞洲，美軍駐亞洲基地便自然只能有增無減，更何況美國為了揭止中國崛起，要重返亞太地區，把矛頭直接對著中國，那麼美國在亞洲的軍事部署更形重要。

因此，沖繩居民認為他們的抗議美軍基地運動，並不僅是有關琉球獨立運動，而是一場人權與和平的運動。我在現場上所看到的是，它吸引了四方八面愛好和平人士前來支持，連日本僧侶也加入。畢竟和平的事業，不僅是一國一地之爭；沖繩不希望成為戰爭的前哨基地，他們對越戰時成為美軍後勤之地，感到羞恥。如果這個世紀美國萬一要與中國開戰，沖繩便會是美國重要的後勤，一如當年的越戰。

說到此，沖繩抗爭者不無感慨。沖繩位於日本最南端，在地理上最靠近中國，而歷史上也受中華文化影響至深。10世紀前後沖繩各地形成了許多親族集團，不過到了1429年，該群島終於獲得統一，成為輝煌一時的琉球王國。

琉球王國與中國有著密切的往來，即使現在的沖繩也可看見中華文化的痕跡。可是在17世紀初，琉球王國被當時為日本江戶時代的藩屬地薩摩藩入侵，而在1879年日本的明治政府終於結束了歷經四百多年的琉球王國歷史，設置了沖繩縣。因此，沖繩有本土住民琉球族，也有日本各島來的大和族。

第二次世界大戰後期，當美軍入侵沖繩時，該地成為日本唯一的陸地戰場，傷亡慘重。更甚者，戰敗後日軍竟可以命令沖繩居民集體自殺，以保「貞節」，歷史上又叫「玉碎令」，這亦是日本諾貝爾文學獎得主-大江健三郎鞭韃得最嚴厲的事件，結局是演變成日軍對琉球人所進行的大屠殺。

當日本一投降，沖繩旋即落入美軍手中，成為美國入侵越南的後勤基地，到1972年，沖繩才再次「回歸」日本領土，但沖繩人不視之為「回歸」，而是被日本再殖民，獨立聲音不斷。後來沖繩人發現，原來美軍在沖繩東北部森林區曾儲存橙劑和核武，沖繩居民對美軍基地一早就有強烈的反對聲音。

在沖繩北部名護的邊野古，美國早在1996年在日本中央政府的協助下，計劃在該地區沿岸擴建空軍基地，但遭居民反對。雖然在1997年的公投中，有八成名護市居民向上述計劃投下反對票，但美日政府仍不改變初衷，居民便在邊野古的美軍施瓦布軍營沿岸地區紮營抗議至今，沒有停止。

原來美軍在沖繩33個基地中，以位於中部的普天間基地和嘉手納空軍基地最為重要，堪稱是亞洲區最重要的空軍基地。前者約有4千名海軍陸戰隊官兵，美國在此部署了空中攔截中隊，再加上後者便成為完美的搭配。借著今年沖繩重新併入日本領土50周年之際，沖繩人再次向美軍基地高聲說不，正好回應西班牙人抗議北約加強軍事化世界的舉措。軍事化不會帶來和平，只會引致戰爭，相信這是全球不少人的共識。