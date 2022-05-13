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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/05/2022

齡活職場！重人情味、有專業知識！為長者提供友善工作環境，可能有意外收穫？

#長者 #長者就業 #年齡友善環境 #培訓成本 #退休 #人生經驗 #人際網絡 #老友記計劃 #Youngold #勞動力 #彈性工作
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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　早前有人氣咖啡店在社交平台宣布推出「老友記計劃」，有意聘請55歲至75歲的銀髮族在其分店工作，歡迎「老友記」重投社會。事實上，隨著人的健康狀況及教育程度不斷提升，加上人口老化，為緩解勞動力短缺的壓力，銀髮族繼續活躍於職場亦成為新常態。


　　俗語「家有一老，如有一寶」，在家如是，職場也如是，聘用年長人士有不少優勝之處。年長人士較重視「人情味」，在從事服務行業時，他們可設身處地為他人著想，容易取得顧客的信任，在日後維持顧客關係及提供售後服務等方面都可以有出色的表現，有利企業開發銀髮族市場。


　　另一方面，部分行業非常著重人際網絡及關係，這些都是由經驗及時間累積而來，長者除了擁有豐富的工作經驗及生活智慧外，亦擁有個人專業知識及人際網絡，可以繼續貢獻社會，並將知識傳承，從而協助培訓新人，減低企業的培訓成本。


運用及相信長者優勢 助企業發展


　　至於對長者來說，若然可以繼續活躍於職場，亦有多項好處，包括令自己抱有生活目標，保持與社會的聯繫、減慢認知能力退化、減慢機能退化及幫補生計。


　　不過，若長者在退休後要重回職場，或會面對不少挑戰，例如體力上的限制、自信心不足、甚至年齡限制等。僱主可以按企業的情況，透過不同形式聘請長者就業，例如延長員工的工作年齡，讓年長員工可以繼續受聘。此外，僱主也可因應年長僱員的能力、身體狀況等條件，與他們溝通後，訂立合適的措施，例如：


1.    提供彈性的工作模式


　　僱主可考慮採用靈活的工作模式，例如彈性上班時間、職位共享、提供兼職工作，讓年長僱員在工作及個人生活之間可以取得平衡。


2.    重視年長僱員的價值


　　年長僱員擁用寶貴的知識、經驗及技能，僱主提供合理的薪酬待遇，給予他們發揮機會，讓他們在職場上可以受到尊重。


3.    了解年長僱員的體能狀況


　　僱主了解年長僱員的需要後，可以在作息時間及工作裝備方面作出適當的配合，包括加設小休時間、提供輔助工具以便工作，例如改善燈光、增設活動放大鏡、可轉換字體大小的顯示屏等。

 

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