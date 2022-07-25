職場攻防技倆｜用「偽真理」批評同事！表面做好件事，實為裝犀利、踩低同事？

「高佬，剛才開會時，為何不 follow 物流安排的事？」問負責物流的高佬。

上次開內地出版會議，高佬在滙報雜誌發行時，只說有小部分未必可以在三日內送抵全國各省的銷售點，立刻給麻子抓著，批評他們浪費時間，讓刊物浪費了三天銷售的黃金時間，為甚麼不找些可以快點運抵各省銷售點的物流公司。

凡開會時有人如此發難，而說的又是人所共知，亦不能反對的「真理」時，被批評者便如啞子吃黃蓮般，有苦自己知。

即如有銷售同事說，這個月雜誌賣得比上月差，他不可能只說出數字，還必須設法找出能夠總結出來的理由。但這些理由既可以是事實，亦可以是假象，更大可能是介乎兩者之間。例如上月我們有做市場推廣，這月沒有，所以數字下跌是合理的。

可是，如果有人說：「你們其實早已預計到上月推廣銷售數字上升後，這個月數字必然下跌的，你們為甚麼不做些工夫去彌補？」這句話確是「可圈可點」，可說「無懈可擊」，卻又等同廢話。

如果這個月不做推廣，銷售數字仍拍得住上月做了推廣水平，他又可以說：「為甚麼不做推廣也比得上做了推廣，是否上月推廣做得不好？」

類似的廢話，比比皆是。

「我認識的物流公司，二十四小時便可送抵全國各地。」麻子高聲說。老闆立刻指示麻子在會後和高佬跟進此事，並在下次會議提交一方案。

當時，高佬心裏滿是不高興，卻不便說出來。

其實，與會的人都見識過麻子的伎倆。試想麻子是總經理，雜誌發行和物流安排都歸他管；他平日不跟進，既然有可以在二十四小時把產品運銷全國的物流公司，為何不早作安排，介紹該公司給高佬見面，或把聯絡交給高佬？

所以，幾可肯定他是「大隻講」，他只不過是逮著機會，既踩人又裝出自己人脈有多犀利而已。