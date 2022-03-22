疫情少發聲表達力大減？保持說話力6個要點：讀書讀出聲！

大家近來不是WFH，就是閉家，埋頭電腦或手機；即使做了廚神，做了行山達人，都是個人行動，或一個起兩個止的結聚，少了與群體談話溝通，有理由相信大家都有一個共通狀況，就是少了說話！戴著口罩，更是話少了。

對於某些人來說，說話少到一個低點真有可能影響吐字清晰及表達能力。近年已經出現很多人用電子方式溝通而變得少寫正統文法，少用正音發音及說話，說話但求快或交代了就算，更甚至連說話邏輯、表達力都弱化了。成年朋友表達力基礎深厚的還好，但是對成長中的小朋友及青少年，絕對有必要多關心及鼓勵，說話是需要多練習，以免懶音太多，吐字不清，表達力邏輯力都要多訓練。

所以，總得要平衡。別讓環境影響自己。

（圖片由作者提供）

疫境要自強，珍惜當下有機會做更好的自己，裝備自己。所以，趁有空檔，還是要保持說話能力的練習。

過去我自己在外地生活，初到貴境，認識的人不多，短短兩個月內就發覺自己少了說話，加上不是母語，更感表達力不從心。後來我決定每天抽二十分鐘練習，以讀書為基礎，每次都會讀出聲音，更會錄音，重聽自己的聲音及讀音，這個方法實在實際又有效，讓我後來與寄宿家庭及同住的房伴、同學們老師們，說話溝通障礙少了，也從中摸索調校自己說話的高低音、感情、長短，是非常實際又有實效的方法。

所以，奉勸父母輩或年青輩，在極少機會跟人說話、討論、表達甚麼的日子，不要「荒廢」自己的說話作業，也可以多注意說話方式。

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適當發聲，一來有利表達，二來更可締造美妙聲音。以下有些方法，大家讀書時可以加起來一齊練習：

1. 發聲──說話要張嘴，讀書也要張嘴，意識是向前。很多人發音都不愛張嘴，所以說話要張開嘴巴才可以調整到發聲的效用。

2. 嗓音──自然狀態，不用蠻力。喉頸放鬆。

3. 吐字──每個字每個字的讀，字與字之間是清晰的，不會「黏」於一起的；不要急於完成，太急太快就會「螺」過。

4. 節奏──適當時候要有停頓位，不要一口氣、不停的講／讀。以前聽過一些台上講者，一小時的講話，幾乎沒停過一秒，這樣說話很傷自己又令聽的人也很累。要掌握有時要收、有時要放。

5. 速度──要視乎內容及需要來衡量快、中、慢的使用。

6. 韻律──聲音應該有高有低有強有弱、有遠有近。

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想令聲音動聽，關鍵要素是你要有做得好的心態，建立心態為基，方法為次，成效力量為實，多練習，多摸索，一定見效。