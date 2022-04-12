疫情兩年零兩個月，如何做到困身不困心，增強正念心情？經歷洗煉後發現收穫更多？

2022年2月開始疫情，眨下眼疫情困身困了兩年零兩個月！無論有沒有確診，有沒有被Omicron召見，無論是否徘徊過又復原過，相信每個人各自對生命有另一番體會，也可能有人重新大徹微悟，重啟了個人well-beings生命健康的方向。

想想全球人類當下同步經歷這次疫情洗鍊，過程有沒有得到甚麼？做過甚麼？收穫甚麼？對自己有沒有更多的認識及成長？

正當香港人仍可在市內行走（只是出門不方便要隔離等等）如常生活之時，那邊的上海朋友因疫情要留守在家足不出戶。不少上海朋友都說還好，反正平時也有很多時候都是WFH在家工作，對單身朋友影響不大，對有子女的年輕父母，既要工作也有更多時間給予子女陪伴，只是比平時累得多了；也有些年輕父母輩加入到屋苑義工行列，親身體會如何在疫情服務鄰居群眾，也是給子女一個生活教育的榜樣。不出門免添煩添亂是大家比較一致及認同的思維模式。

疫情困身，但不要被疫情困心就好了。所以，特別值得檢視一下自己的生活方式，及因此而更要注意身心兩方的健康，如何增加自己的免疫力，要自己有能力提升才能有能力抗疫，如何增強好心態正念心思。有幾方面值得加強注意，例如：起居作息、日常飲食、保健飲食、運動選擇、技能提升、社交交流⋯⋯等等。

我嘗試列舉自己在過去兩年抗疫過程中，在生活中如何嘗試增加自己的正念心情、多加認識對身體有健康幫助的方式，開拓能力及認知，增添生活趣味等等範疇，鼓勵大家也可以從自己的範圍及空間整理一下過去廿個月，梳理一下自己的思維思路，將精力心思放在好的方面想，從自己已有的方面想，一切以感恩心去看待，說不定梳理出很多令你自我能力強大的發現！

我的疫情困身不困心的十個「碎碎念」：

1. 2020年2月，因為疫情，一心想建議大家多吃素食，於是就開始在本專欄提供素食煮意食譜，收穫了逼自己堅持而要構想素食食譜，自己煮、自己拍攝、剪輯⋯⋯。至今做了超過一百過公益性質食譜，也同時收穫了一個名正言順的素食專欄「素心Cook」。

（網頁截圖，圖片由作者提供）

（網頁截圖，圖片由作者提供）

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2. 2020年3月，因為疫情，由不懂中醫藥卻做起防疫香包，從中要知道如何買，透過哪裏買，中藥的小認知⋯⋯從未做過這方面工作，但收穫了一些對防疫包的配方認識，及如何處理中藥及包裝，也收穫了向朋友提供香包的悅樂。

（圖片由作者提供）

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3. 2020年3月，因為疫情，開始在工作間自我摸索拍攝短視頻，收穫了如何準備、調校拍攝角度、衣著、打扮、眼神、表情、手勢、聲音、拍攝、燈光、聲音、剪接、配字、配圖、配樂、模式、風格⋯⋯都是自我運作及摸索下一步領略的；收穫了這些以往想試想做卻未能集中精心做的時間空間；同時又開拓不同社交媒體，嘗試如何開建、運作、處理等等過程；收穫了一系列的檔案記錄，加上自己沒有刻意求流量，所以也沒壓力，享受做的過程；這是很值得領略的過程，這些經驗，未來可能自己還有很多用得著的，也可幫助有需要的人士。

4. 2020年4月，因為疫情，增加了觀看國內綜藝式的旅遊、歷史、文化、演藝等節目，這些過程，收穫了保持聽懂不同口音普通話的技巧，又可足不出戶略知天下文化及生活民情。

（網頁截圖，圖片由作者提供）

5. 2020年5月，對於網上會議及網課有更多的技術性接觸，收穫了這方面的應用技巧。

下期再談經歷了甚麼學習，嘗試及收穫了工作領域上的開拓，中國文化的認知，太極道家修煉，直接給細胞輸養分的營養素，廚藝進修等等身心健康的認知！



