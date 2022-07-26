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26/07/2022

夏天電費特別貴？一文睇清20款家電估計電費！原來1匹冷氣機開8小時電費唔使$10？焗爐、暖爐每小時電費高到咁？

#打工仔 #風筒 #抽濕機 #冷氣機 #食焗爐 #夏天 #電器 #風扇 #暖爐 #電器用電 #電費 #港燈 #家電 #氣溫高 #天氣熱 #開冷氣
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　沒有最高，只有更高！我說的是氣溫呀！最近天氣持續酷熱，天文台日前更錄得36.1度，是138年來最高溫的7月！天氣又焗又熱，在室內都要長開冷氣才透得過氣來，但是涼快過後收到電費單就非常肉痛！看看港燈的電器用量表，原來冷氣的電費又並非想像中貴，原來有更多電器的每小時電費更貴！即睇常用家電的電費係幾多啦！

 

Read More：熱浪襲港｜天文台預告未來9日熱焫焫！MUJI教4個風扇擺位涼快感Up！風扇最好面向哪裏？冷氣風扇一齊開點放最涼爽？

 

　　根據港燈的電器用電量一覽表，原來煮食焗爐和暖爐的耗電量比冷氣機高！1匹冷氣機開8小時的電費約$9左右，平均每小時大概$1.1；而煮食焗爐、暖爐、電水煲等電器的電功率比冷氣機高，煮食焗爐和暖爐每小時的電費可高達$4.06！不過，始終不同型號或牌子會不同的電功率，實際耗電量都有分別，以下常用家庭電器估計電費就參考參考一下︰

 

即睇常用家庭電器估計電費︰

 

抽濕機

500瓦特︰每小時最高$0.68

750瓦特︰每小時最高$1.01

 

多士爐

800瓦特︰每3分鐘最高$0.05

 

熨斗

600瓦特︰每小時最高$0.81

1000瓦特︰令小時最高$1.35

 

風筒

500瓦特︰每15分鐘$0.17

1200瓦特︰每15分鐘$0.41

 

冷氣機

3／4匹 （820瓦特）︰在夏季每8小時約$7.63

1匹（960瓦特）︰在夏季每8小時約$8.94

1.5匹（1440瓦特）︰在夏季每8小時約$13.4

 

（圖片來源︰iStock）

 

焗爐

1200瓦特︰每小時最高$1.62

1500瓦特︰每小時最高$2.03

2000瓦特︰每小時最高$2.71

 

乾衣機

1650瓦特︰每小時$2.23

2000瓦特︰每小時$2.71

 

電水煲

2000瓦特︰每10分鐘$0.45

 

電爐餅

1500瓦特︰每小時最高$2.03

2000瓦特︰每小時最高$2.71

500瓦特︰每小時最高3.38

 

煮食焗爐及暖爐（充油式或暖風機）

2000瓦特︰每小時最高$2.71

3000瓦特︰每小時最高$4.06

 

（圖片來源︰iStock）

 

下頁繼續睇其他常用廚房家電電費估計

 

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