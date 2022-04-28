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28/04/2022

基建重招穩經濟及股市

#穩經濟 #中國經濟 #基建 #股市
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　穩經濟是國家四五月份重要政策工作，日前中央財經委員會第十一次會議研究全面加強基礎設施建設問題，其中提出「要適度超前，布局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把握好超前建設的度。」

 

　　關於基建適度超前，象徵著「穩增長」的明確目標，資本市場中基建產業鏈上下游可望受益。不過，投資市場亦需要留意環球原材料價格上升，導致成本上揚的問題，而其他相關貨幣財政政策同步需要進一步配合。

 

(CNS)

 

　　筆者早前接受內地第一財經訪問，特別提到從投資、內需、外貿「三駕馬車」而言，內需和外貿都受到一定壓力，基建是投資重要一部分，會是市場關注的一個範疇。預計2022年把部分基建項目提前進行，另外部分節能環保項目也會受益，總體來說也需要流動性等其他政策進一步支持。

 

　　筆者友人亦分享了不少觀點，近期環球原材料價格高漲，若基建投資計劃規模較大，中央強調要加快基建投資，的確可以對衝出口、內需對GDP的壓力，能提前加碼基建提升投資端的動能。不過，具體而言，對部分價值低估的基建龍頭企業是短線業績之刺激機會，但長期而言，仍需要考慮持續性的問題。

 

　　內地亦有專家友人指出基建發力的確存在空間，但布局要適度超前，交通、能源、水利等是重點方向。有機構梳理了內地24個省級行政區發佈的2022年重點或重大項目的年度計劃投資完成額，其中16個同比取得8%及以上增長，反映大多數省份項目儲備應較充裕，與此同時，參考以往的歷史數據，相關投資計劃完成率亦頗高。隨著內地疫情逐漸好轉，將帶來更好的投資落地條件，當中，交通、能源、水利等基建的建設節奏有望加速。

 

　　在全國全面加強基建和擴大內需同時發力，重點在於取得長期與短期發展目標的平衡，對市場肯定是重大正面因素。由於產業協同效應明顯，所以宏觀和微觀所能拉動的影響面廣闊，對不少基建細分產業的上下游都會有拉動作用。故此，從投資布局上，影響面所及的基建、地產、金融及資源板塊均具備一定的投資參考價值。

 

 

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