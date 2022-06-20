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20/06/2022

加息與通脹

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　　筆者經歷過三次大加息(連同今次)，都是與通脹有關，這三次加息使筆者感到，2008年以前的不少經濟理論可以休矣，以前加息與通脹關係未必可以應用於目前或以後時期。

 

 

 

　　筆者經歷的第一次加息，是1970年代末，美元與黃金於1972年脫勾後，環球美元供應加大，金價由35美元一盎斯升越800美元一盎斯，美通脹亦於70年代末升上13%，卡特總統為求連任，委任了伏爾克(Volker)為美儲局長。伏爾克靠收緊銀根一度將美三月債息推上21厘，30年長債息推上15厘，高於當時13%的通脹率(經濟教科書謂，息要高於通脹率2厘才可有效控通脹)。美高息三個月，美通脹便下，一直至今。

 

　　不少人謂是伏爾克大力加息，其實不然，因為卡特在委任伏爾克時，就明言，伏爾克不可大加息(因為大加息會引發經濟萎縮以至衰退，不利卡特尋求連任)。不過卡特只識種花生(他種花生出身，叫花生總統)，不識銀根緊，息自然升，貨幣是商品一種，貨幣(商品)少了，其價(息)必升。

 

(iStock圖片)

 

　　1998年香港打大鱷，靠的不是鬥買股，而是靠金管局不認銀行間的大額存款單可去金管局融資，港銀根立時被抽緊，使到銀行不夠儲備，這是犯法的，可以被金管局吊銷銀行牌，銀行為達到足夠儲備，就高息吸存款，港息立被抽上300厘，也只是抽高了一星期左右，沽港匯、港股的逾270隻淡鱷被逼平倉勁輸，港府大勝，始有盈富基金(02800)。

 

　　息是使用他人銀紙的代價、成本，成本高了，借貸便少，銀根的流通量便減，這是個緩慢過程，息如加不夠3至4厘以上，是起不到推高銀根成本的作用。

 

　　減銀根，則是立竿見影，息必急升。打風時，不少的士停駛(銀根緊)，仍開工的的士，可以獅子開大口，如依平常的申請加價機制(加息)，要加幾多年車資才可一起表就100元？

 

　　之不過，加息，對一般消費者是有個感性衝擊，抽銀銀，是溫水煮蛙，銀根抽到一定緊後，亦即溫度加逾50度時(不用到100度)隻青蛙便瓜了。

 

　　伏爾克抽銀根初期，未太見成效，通脹率仍升，但突然間，美消費者響應政府號召，將信用卡剪半，寄去白宮，以示齊心減消費、減通脹，為甚麼美消費者會剪卡？信用卡息太高，還不起，有卡無用，斬手指戒賭(不借貸消費)，消費降，通脹便下。

 

　　伏爾克的抽銀根，使美債息急升，美債價便下(債券價與債息成反比走向)，當時100元的美債，市場價只得58元左右，筆者當時有炒美債，24萬本，6個月，賺100萬(當年是8萬元一層普通的500呎樓)，不過風高浪急，之後又輸回去。

 

 

　　第二次的大加息潮，是1994年格蘭斯班的一年內連加七次息，每次四分一厘，兩次半厘，共加了3.5厘。格蘭斯班加息的原因是:要消滅通脹於萌芽狀態，因為他認為CRB Index商品價格指數升逾250水平是通脹會來之兆，但他是看錯了，因為由1993至1995年未見美通脹率升，原因？

 

　　在1980年中國未開放前，各國的經濟生產，是以國內廠商、工人為主，基本上是個閉環經濟體系，但中國開放，成為世界工廠時，中國就成為了mother of all supply，商品價升，但中國的生產成本低，抵銷了商品價升所帶來、1990年代前經濟教科書所講的通脹壓力，到2000年後，商品價雖大升，但中國貨仍把美通脹保持在低水平，因為中國貨認真平。

 

　　格蘭斯班是用加息而不是抽銀根來遏所謂的萌芽通脹，帶來的是股跌經濟衰退，美加息一年，以港股計，恒指由1994年初12500水平，跌至1995年1月的7000多點，美經濟差則失業人多，各州稅入減少，不少公共服務都欠奉。1995年初，筆者到訪美首都華盛頓，被告誡不要單人夜出，免被打劫，華盛頓DC的收垃圾服務減為每周一次，消防局要減，到火場時間要加多10至20分鐘。部分學校要關閉，失業自然多了人，這種情況估計在今年第三、四季，在美國會再出現。

 

 

 

　　2008年雷曼爆破，伯南克不求正本清源，讓資不抵債的企業倒下，反而是QE來救殭企，及加大貨幣供應，以金融業來做經濟火車頭，這是脫實務虛，益使美國人去炒而不去做工，今時美後生一輩是自動辭職(不是被炒)的大軍，改以炒業為生。不單傳統製造業產品要靠中國，就連手機製配，部分高科技所需的原料，半製品也要靠中國，當特朗普對華徵重關稅時，其實是向自己國民生活用品加了價，故美CPI於2020年起便自低位回升，拜登於今時明白此點，所以會主動降低對華關稅，今時的美CPI，再不是純經濟，而是要沾上政治。

 

　　政治，是政府行為，美儲局無能為力，故今時加息是遏不了美通脹，只會使美國金融市場受壓最多，而這就剛好毀了今時不少美國人(炒友)的飯碗，美儲局能怎做？

 

　　今次美儲局除加息外(話會在年底加至3.5厘)還會在6月起縮表(即抽緊銀根)，每月抽950億美元。

 

　　此即用上伏爾克的抽銀根，和格蘭斯班的加息，這會對美經濟和股市帶來甚麼樣的影響，明天(21日)續。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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