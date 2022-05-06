【投資精叻點】圖太郎首騷　 跌市可撈藍籌股？加息環境未必有利銀行股

嘉賓：獨立股評人 圖太郎

環球市場波動，隔晚股、匯、債市均見市場的恐慌情緒。港股今日早市曾跌穿兩萬點關口，目前投資環境如何解讀？圖太郎擅於以技術角度拆解宏觀市況，將結合基本面為大家拆解港股頹勢，教大家捕捉藍籌股最佳時機！另外，聯儲局加息0.5厘，英倫銀行亦加息0.25厘，市場再度憧憬銀行淨息差擴闊，然而銀行股不升反跌，是入市時機定不宜沾手？

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