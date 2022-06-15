【美股篇】黃偉康同你前瞻議息結果！中概股仍有水位？油價居高不下　比特幣勿沾手！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

市場對美國進取加息的預期升溫，加息0.75厘的看法越吹越烈。截至中午12時，芝商所的Fedwatch工具顯示，交易員預期6月加息0.75厘的概率達97.3%。短短數天，市場有如此大變化，理由充分嗎？投資者如何做好風險管理？油價續高企，隨着美國力壓通脹，包括計劃向能源企業徵收「暴利稅」，以及美國總統拜登下月訪沙地阿拉伯，討論能源生產，可否壓低能源價格？黃偉康上周推介中概股，揚言升勢未止，現時買入仍有多少水位？

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