Ravi回歸　 跟名人撈底騰訊？阿里VS騰訊？百濟神州中期虧損擴大　不跌反升之謎！

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

阿里巴巴(09988)為一眾科技股業績揭幕，雖然2023財年業績勝預期，但半日股價卻要回吐，啟示市場對科技股信心一蹶不振？與此同時，內地知名投資者段永平再度抄底騰訊(00700)美股。他在網上透露自己於8月1日以37.37美元買入10萬股騰訊ADR，折合2529萬元人民幣，更表示如果騰訊股價跌至30美元以下會再加注，可否抵銷大股東Naspers減持的利淡消息？多隻醫療股有消息，包括百濟神州(06160)及信達生物(01801)，現時可追入？

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