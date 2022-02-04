Omicron在2022年結束疫情？

美國有一對夫婦，在除夕夜舉辦party，邀請了另外四對夫婦參加。為慎重起見，大家相聚之前各自做了新冠病毒快速測試，結果十個人中有九個呈陽性反應。大家商量的結果是，九位元呈陽性的朋友相聚happy，那位沒有被感染的留在家裡自己吃飯。

這是一個黑色幽默味道極強的故事，笑聲中摻著痛苦、無奈，甚至家庭悲劇。疫情甚麼時候結束？我們甚麼時候可以恢復正常的生活？

好消息來了，Omicron病毒或許能夠結束新冠疫情。

(iStock)

在最近一期柳葉刀裏，有幾篇關於新冠疫情的文章，其中一篇出自華盛頓大學IHME中心主任Chris Murray的文章最引人矚目。Murray受委託為拜登政府做疫情建模，對疫情發展、傳染率、住院率和病死率的預測一直很准，筆者已經跟蹤他兩年了。這是一位久孚盛名、廣受尊敬的疫情專家，他這次大膽預測新冠大流行可能在不久結束，標誌性時間點是2022年3月。根據現在疫情蔓延趨勢，他預測到三月份全世界一半的人口會感染上Omicron。

由於突變，Omicron附著於上呼吸道的能力比之前的變異株強10-30倍，這使得它的傳染性超強。但是它在肺部的繁殖能力卻只有之前變異株的三分之一，這就決定了Omicron的重症率和死亡率較其它新冠病毒低很多。

病毒的生物本性是求生存、求繁殖、求擴張，殺死寄主對實現這個生物目標不利，所以病毒的演變過程，一般是向傳染性增強，致死率下降的方向發展。新冠病毒的演變，符合生物規律。

Omicron集合了多種變異株的突變，它可以對其它變異株產生保護力，因此幫助人類建立免疫屏障。被Delta病毒感染過的人還可能被Omicron感染，但是被Omicron感染過的極少再被Delta感染。在病毒之間的競爭中，主流病毒會壓縮其他病毒的生存空間，如今美國的新增感染中95%以上是Omicron病毒感染。

從某種意義上講，Omicron是以輕微感染為代價，換取免疫能力，在筆者眼裡這就是天然疫苗，而且是接種速度極快的疫苗，所有國家都可以獲得的疫苗，研發成本和製造成本為零的疫苗。

按照這個邏輯，今年春季發達國家中多數人已經對病毒產生了抗體，於是就可能陸續開放邊境。人類無法對病毒清零，但是可以逐漸築起免疫壁壘，同時大幅改善治療手段。這樣就有可能和病毒共存了。

在人類抗擊新冠疫情的過程中，一直存在著兩種不同思路的抗疫路徑。一種是動態清零，嚴拒病毒於國門之外，一俟發現感染個案便不惜代價窮追猛打。這種思路的代表是中國，中國實現了新冠疫情清零，經濟率先復蘇。迄今為止，中國以及部分亞洲國家在防範和消弭疫情上的成就，是有目共睹的。

另一種是群體免疫，在公共醫療體系不至於被壓垮的前提下，逐漸讓民眾感染新冠病毒、產生自身抗體、建立社區免疫堡壘。這種思路的代表是英國，英國的「佛系抗疫」在2020年招致感染大爆發，醫療體系癱瘓，政府被迫修改社交距離政策、封城堵路，但是之後英國的抗疫思路仍然是建立在擴大群體免疫基礎上的。

英國的Omicron疫情來得極快，去得也極快。新冠單日感染人數在一月初創下最高紀錄（比Delta疫情的水準幾乎高了一倍）後掉頭急跌，同期死亡人數的上升也比Delta時候緩慢很多。根據英國國家統計辦公室的資料，或是接受了疫苗或是已經受到感染，百分之九十九的英國人體內對新冠病毒呈陽性反應（抗體超過42ng／ml）。英國政府宣佈取消所有社交距離限制和強制口罩令。

美國不少城市的新增感染、住院率、死亡率的統計資料，與英國的形態吻合，但滯後若干星期。相信美國政府也會在不久將來放寬抗疫措施。照此趨勢，發達國家的確有可能在今年春季逐步開放邊境，跨國出行不再是難於上青天的事情，在經濟活動和生活方式正常化上也許可以邁出重要的一步。

重啟跨國旅行上，中國的進展可能會慢一些，不過估計也會慢慢開啟。國務院最近發佈了「適時啟動入境旅遊促進行動」的技術指南，也在為「健康、安全、有序」地恢復中外人員往來做準備。

其實上述所講的兩種抗疫路徑，都是動態清零，一種是陽性清零，不允許新冠病毒存在，另一種是陰性清零，讓所有人都對病毒產生抗體，開放經濟活動。

陰性清零的一個重大風險是，新冠病毒可能製造出新的、比Omicron更兇狠的變異株出來。病毒變異無時無刻都在發生，新冠病毒變異已知已經有上千種，只是多數變異未必適合人類，也就沒有上到WHO的希臘文名單中。但是風險隨時存在，而且Omicron或許對新病株沒有保護力。

針對新冠病毒，人類建立了五條防線，個人防護、封城堵路、疫苗接種、藥物治療、群體免疫。每條防線都有自己的道理，但在不同時期和不同環境下作用不同、效率不同、成本也不同。Omicron的死亡率跌到0.2%以下，略高過流感的平均水準，與甲型流感差不多。當藥物可以提供有效治療的時候，當群體免疫開始提供抗疫堡壘的時候，防疫手段或許需要作一次重新評估。

從經濟學角度看，凡事都有機會成本。極端抗疫措施所帶來的經濟損失是巨大的、不可持續的。新冠疫情期間，殺死經濟的不是病毒，而是人們的恐慌。如何在生命安全、經濟繁榮和生活自由之間作平衡，是決策者必須要考慮的問題。

新冠病毒可能長期存在，其性質逐漸從pandemic（大疫情）轉變為epidemic（(流行病），我們必須學會與病毒共存，通過疫情管控和特效治療藥物，在公共醫療體系不被擠兌和低病死率的的前提下與病毒共存。疫情什麼時候結束？Omicron也許幫到忙，但並非決定性因素。決定性因素是我們的心，在做好防護的情況下，放下我們的恐懼，逐漸恢復我們的正常生活。

(本文原載于財富雜誌，為個人觀點，並非投資建議或勸誘)