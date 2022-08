美元持續走強 新興市場麻煩來了

美元匯率暴漲。從2021年初到現在,美元匯率DXY升值了20%,攀上了二十年的高位。俄烏衝突以來,這個趨勢更在加速,歐元、日圓等都創下了幾個周期以來的匯率新低。

美元走強有幾個原因。首先,美國經濟出現嚴重過熱,通貨膨脹飆升、工資與物價連環攀升,美國聯儲被迫採取一代人所未見過強硬貨幣緊縮手段。儘管歐洲央行、英格蘭銀行,以及加拿大、瑞典、瑞士也先後採取了加息行動,美國的貨幣政策最激進。其次,美國國債利率和其他國家之間的利差愈來愈大,吸引了海外資金流進美元區,推高了對美元的需求。

第三,美國是淨能源出口國,而其他絕大多數發達國家都是淨進口國。德國、日本等許多國家因為進口能源成本大漲,經常收支由巨額順差轉為逆差。最後,也是最重要的,美國財政部的匯率政策出現了重大改變,由特朗普時期的弱美元政策轉向強美元政策,以此吸引資金流入,紓緩聯儲縮表的衝擊,同時也説明降低進口產品的美元價格。

另外,全球地緣政治形勢不穩,不少國家的政局也出現動盪,資金尋求避險天堂。如今黃金的避險功能弱化,比特幣極度動盪,資金湧向美元。

美元已經十分超買了,如果沒有進一步大消息支持,出現調整並不出奇。但是各國經濟形勢、貨幣政策的此消彼長上看,美元在中期還有升值的空間。

美元是世界上最主要的支付手段、儲蓄手段和交易手段。美元的大起大落,從來都不僅是美國自己的問題,而是全世界的問題。引用七十年代時候美國財政部長康納利的名言,「美元是我們的貨幣,問題卻是你們的(The dollar is our currency, but it’s your problem)」。這是美國鑄幣權的特權,也是對全世界的隱患,對於新興市場更是如此。

當美國貨幣政策出現大寬鬆的時候,美元變得便宜,借美元債也容易,新興市場國家往往大量發債,刺激出投資熱潮,經濟快速發展。但是當美國貨幣政策收緊的時候,美國的利息就顯得比較吸引,資金流回美元區,過度借貸的外國就出現流動性危機,償付外債變得困難,一旦債務無法續借,就爆出債務危機。

發達國家借債多數發的是本幣債,本國央行還可以充當救火員。新興國家的本幣缺乏信用,借的多數是外債,尤其是美元債,央行無法印製美元,所以美元借貸環境一旦收緊,新興市場就發生債務危機。一個國家發生危機,就會令整個市場變得謹慎,其他國家的債務續借也成問題,發生骨牌效應。

由於這個原因,美元出現較長時間的強勢,新興市場往往發生一系列的債務危機。1995年至2002年美元持續升值期間,委內瑞拉、盧旺達、俄羅斯、烏克蘭、巴基斯坦、厄瓜多爾、阿根廷、馬爾地夫、烏拉圭和奈及利亞的外債先後違約,亞洲的泰國、印尼和韓國也匯率暴跌,到了違約的邊緣,靠IMF援助頂了過來。這段時間違約案件的頻發程度創下了歷史記錄。

接下來在2012年至2020年的美元持續升值周期,希臘、貝里斯、牙買加、賽普勒斯、阿根廷、烏克蘭、莫三比克、剛果、委內瑞拉、巴貝多、阿根廷、黎巴嫩、厄瓜多爾、尚比亞先後違約。

如今,新一輪美元強勢之下,俄羅斯和斯里蘭卡先後出現了美元債違約,土耳其匯率暴跌。IMF估計38個新興國家面臨債務威脅。

債務出問題的不僅是國債,新興市場國家的美元公司債也遭遇困難。匯率波動,那些收入來自本國的公司就出現貨幣種類錯配。想像一下美元升了兩成,主要收入來自本幣的公司需要多還多少債務?

美元持續強勢,把資金吸入美元區,卻給其他國家帶來流動性危機、債務危機。

戰後美元曾經與黃金掛勾,美元處在金本位時代,但是由於越戰的過度支出財政陷入困局,尼克森宣布美元與金本位脫勾,結束了美元第一王朝。接下來在七十年代,發達國家一致認定石油以美元計價,美元進入了石油本位時代。2008年美國爆發金融危機,聯儲不得已發行了天量的貨幣以穩定市場情緒,避免金融系統性風險。美元進入了無抵押時代,美元的信用並不強,只是世界上沒有其他貨幣有足夠的信譽來取代美元。

於是,美國利用鑄幣權,在經濟危機時大量印鈔,推動美元貶值,大量美元流向世界各地;待經濟復甦後則回收流動性,海外美元流回美國,抽高美元匯率,一方面打劫發達國家投資美債的長期資金,另一方面觸發新興國家的債務危機。每個周期一次,屢試不爽。

真的,「美元是我們的,問題卻是你們的」。

本文為個人觀點,並非投資建議或勸誘。