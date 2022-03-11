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11/03/2022

你知我是誰？有錢人的氣焰

#有錢人的氣焰 #班主 #球會
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　昨天凌晨一場足球比賽後，輸球一方班主等人怒氣冲冲，衝到球證更衣室，大炒大鬧，出言恐嚇，還破壞了一些設備。

 

　　這不是街場，街場也有街場規矩，容不得胡亂破壞規矩。

 
　
　　這是一場歐聯16強第二回合賽事，巴黎聖日耳門在第一回合領先1:0，次回合在皇家馬德里主場踢了半場，一兩回合共領先2:0，怎料下半場還剩下30分鐘時間，卻出現大逆轉，被皇家馬德里賓施馬18分鐘內連入三球反勝，最終被淘汰出局。

 

　　巴黎聖日耳門班主卻認為皇馬賓施馬的第一個入球無效，因為他在搶球時先侵犯了巴黎聖日耳門的門將，而球證事後沒有看視像核實，這激怒了他。他和體育總監在完場後，從他們包廂裏下樓，走向裁判更衣室，並大力拍打裁判更衣室的門，試圖衝進去。

 

　　根據裁判報告，他「表現得很兇，試圖進入裁判更衣室。當裁判要求他們離開時，他打中了助理一件設備，並把它弄壞了。」

 

　　不管事件有否被拍攝下來，亦不管將來歐洲足協怎樣處理、更不管比賽是否存在不公，問題是他為甚麼認為自己可以這樣做。

 

　　其實許多有錢人一直都是這樣做，而且一直認為自己沒有問題，有問題也是別人，而不是自己。


　

iStock

 

　　還記得1A座位事件嗎？有人坐飛機坐頭等，而且一定坐1A座位，怎知一次給人坐了，她對那人說「你知我是邊個嗎？」她要求已買了票的人轉座，給回自己。但她究竟有甚麼理由可以認為那個座位是她專有呢？即使她買了那家航空公司，她也沒有理由叫一個買了票的顧客「讓座」呢？

 

　　這就是有錢人的氣焰了。

 

　　還記得行李門事件嗎？有人遺留了行李，但過了海關入了閘才發現，找人幫忙，家人打電話「你知我是邊個嗎？」她要求地勤職員替家人攞行李過海關拿去閘口。但她究竟有甚麼理由可以要求地勤職員做事呢？她只可以請求對方幫忙，希望人家願意伸出援手。

 

　　這就是有錢人的氣焰了。

 

　　又好似有人不喜歡穿西裝上衣，酒店卻有Dress Code，於是有人就幫他說項，「你知他是邊個嗎？」意思就是你們知道他是誰，你們酒店怎麼可以用你們的「標準」來限制「他」呢？他肯來你們酒店，是紓尊降貴，你們酒店賺到了，他才不會穿西裝上衣。

 

　　說回昨晚這些有錢人，他們怎樣管理球會，就是用錢買下最有名氣、最好的球星，請一個星級領隊，打造冠軍球隊，贏不了冠軍，便炒了領隊，再換一個，總之就是為了橫掃歐洲，贏得歐聯冠軍。

 

　　整體而言，他們和曼聯的美國老闆一樣短視，一切金錢掛帥，不管買回來的球員合不合用，總之就是要買下所有最高身價和名氣的球員。就是要威，這就是有錢人的氣焰了。

 

 

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