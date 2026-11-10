2026-11-10T18:40:02.000Z

《經濟通通訊社11日專訊》麻省民主黨參議員沃倫即將接掌參議院銀行委員會，其政策團隊向CNBC透露多項重點議程，包括應對生活成本危機、收緊對華人工智能晶片出口管制，以及加強預測市場監管。

沃倫團隊擬推動立法設定信用卡利率上限，並在《21世紀住房之路法案》基礎上追加可負擔房屋建設條款，同時降低醫療、消費及學生債務負擔。相關議程將配合民主黨在中期選舉大勝後全面掌控國會委員會的優勢推進。

消息人士指，沃倫計劃強化對中國的人工智能晶片出口管制，同時制定國內AI監管框架。此舉料將影響英偉達(US.NVDA)等主要晶片製造商的對華業務，此前美國商務部已多次收緊相關出口限制。

沃倫與猶他州共和黨參議員聯手，已向預測平台Kalshi及Polymarket發函，要求說明選舉相關市場的保障措施。其團隊形容現行預測市場缺乏監管如同「西部拓荒時代」，將推動立法建立明確規則。

銀行委員會將運用傳召權，要求科技巨頭CEO、政府官員及華爾街高管宣誓作證。消息特別點名總統特朗普家族的虛擬貨幣業務，強調需準備回應委員會質詢並妥善保存文件。委員會職權範圍涵蓋聯儲局貨幣政策、銀行業監管及出口管制等多個關鍵領域。